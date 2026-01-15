Peaq: así se llama el nuevo SUV eléctrico de siete asientos de Skoda
La marca checa confirmó el nombre de su próximo modelo eléctrico familiar, inspirado en el Vision 7S. El debut mundial está previsto para el segundo semestre de 2026.
El próximo paso de Skoda en electromovilidad ya tiene nombre. Peaq es la denominación elegida para su futuro SUV eléctrico de siete asientos, un modelo pensado para familias y viajes largos, que llegará a escena durante la segunda parte de 2026 y que adelanta cómo la marca proyecta su oferta de nuevas energías para los próximos años.
Un nombre con sentido interno
El nombre Peaq responde al lugar que ocupará este modelo dentro de la gama, donde será el tope de línea. Se trata del primer SUV eléctrico de la marca con tres filas de asientos y está basado en el concepto Vision 7S, mostrado en 2022, donde se estrenó el lenguaje de diseño “Modern Solid”.
Desde la firma explican que el proyecto recoge valores tradicionales de la marca, como el espacio interior, la funcionalidad y el confort, llevados ahora a un vehículo completamente eléctrico.
Diseño y enfoque familiar
El Peaq está pensado para un uso cotidiano, con foco en la vida familiar, el trabajo y el ocio. Su interior ofrecerá siete plazas y soluciones prácticas orientadas a facilitar el día a día, bajo la lógica de las conocidas funciones Simply Clever de la marca.
La versión de producción debería mantenerse cercana al diseño del Vision 7S y utilizará la plataforma MEB del Grupo Volkswagen, la misma que ya emplean modelos como el Enyaq.
Lo que dice la marca
Martin Jahn, miembro del directorio de Skoda Auto a cargo de Ventas y Marketing, explicó el trasfondo del anuncio: “Con el Vision 7S entramos en un nuevo terreno para Skoda, con una idea clara de hacia dónde avanzar. Hoy estamos llevando ese concepto a la realidad. Nuestro nuevo modelo insignia lleva nuestros valores de espacio y practicidad a otro nivel. Desde ahora, nuestra visión eléctrica tiene un nombre: Peaq”.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.