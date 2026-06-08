Peugeot e-208 GTi: el renacer eléctrico de un ícono deportivo

Las siglas GTi están de regreso y lo hacen adaptadas a los nuevos tiempos. El nuevo Peugeot e-208 GTi marca el retorno de la denominación deportiva más emblemática de la firma francesa, ahora impulsada exclusivamente por electricidad y con el objetivo de demostrar que el rendimiento y las emociones al volante pueden mantenerse en la era de la movilidad cero emisiones.

Este compacto deportivo incorpora un motor eléctrico delantero capaz de desarrollar 280 caballos de fuerza y 345 Nm de torque, cifras que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos. Con ello se convierte en el GTi más potente de la historia de la marca y supera incluso a varios de sus rivales directos dentro del segmento de los hatchbacks eléctricos de altas prestaciones.

La puesta a punto también recibió una profunda revisión respecto del e-208 convencional. El modelo suma un diferencial autoblocante mecánico para mejorar la tracción en curvas, topes hidráulicos específicos, una barra estabilizadora trasera y una calibración exclusiva de la dirección orientada a ofrecer respuestas más precisas y directas.

La carrocería se acerca aún más al suelo gracias a una rebaja de 30 mm en la altura, mientras que las vías se ensanchan 56 mm en el eje delantero y 27 mm en el trasero. Estas modificaciones buscan mejorar la estabilidad, el aplomo y el comportamiento dinámico.

En el apartado estético, el e-208 GTi adopta una apariencia mucho más agresiva. Destacan el nuevo alerón trasero, el difusor específico, un frontal con mayor presencia y las llantas de aleación de 18 pulgadas inspiradas en el diseño de las emblemáticas ruedas del histórico 205 GTi.

Presentado antes de su estreno público en las 24 Horas de Le Mans, que se disputan este fin de semana, el nuevo deportivo eléctrico representa una pieza clave en la estrategia de Peugeot para recuperar su legado deportivo y trasladarlo a la nueva generación de vehículos electrificados.