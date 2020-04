Pocos podrían escapar: En venta un Ferrari 250 GTE Polizia utilizado por la policía de Roma en el 60

Dinero y más dinero es lo que habría que tener para hacerse de un clásico más que particular que se encuentra a la venta por estos días en Italia. Y cómo no iba a serlo, si se trata de un Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia, el único en existencia y que ahora el especialista Girardo & Co tiene en su vitrina.

Ordenado a inicios del 60, fue utilizado por oficiales de la policía romana. ¿No parece algo excesivo? No tanto si se piensa que los criminales italianos de la época, llevados a la pantalla grande y series de televisión, se movían en autos como el Alfa Romeo Giulia tope de gama. Así, una creación venida de Maranello no parecía una mala apuesta.

El 250 GTE se presentó en las 24 Horas de Le Mans de 1960 como el primer Ferrari de producción en configuración de ocupantes 2+2. Llevó un motor delantero V12 de 3.0 litros naturalmente aspirado. Pese a sus mayores dimensiones, el modelo mantuvo la performance característica de cada Cavallino Rampante y así se convirtió en el candidato perfecto para dar caza a los criminales. Su velocidad final se cifró en 249 km/h.

Salido como radiopatrullas desde fábrica, Ferrari produjo apenas dos 250 GTE Polizia. El otro ejemplar encontró un triste final a pocas semanas de entrar en servicio. En cambió, este cumplió labores entre 1963 y 1968 en la capital italiana para luego cumplir destinación en Nápoles. Ahora incluso se dice que el afortunado agente encargado de llevarlo al sur cubrió los 220 km en menos de una hora. Tras su retiro fue vendido en 1972 en subasta pública. Fue adquirido por Armando Spatafora, el oficial que había estado a cargo del modelo. Este se inscribió en la carrera de Coppa delle Dolomiti de 1984 y anotó el segundo mejor registro de todos los tiempos.

Ahora, pese a ver pasado por la mano de tres diferentes dueños, el único Ferrari 250 GTE Polizia goza de excelente salud, con motor, caja y ejes originales (confirmado por Ferrari). Incluso sigue llevando el equipamiento de radiopatrullas, por lo que es el único auto en Italia autorizado para llevar sirena, luces azules y el diseño Squadra Volante (fuera de los actuales radiopatrullas, claro está). Su número de chasis corresponde al 3.999.

¿Su precio? No se publica, pero puedes preguntarlo directamente al vendedor aquí.