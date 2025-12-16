Primer híbrido de Omoda llegará a Chile el primer semestre de 2026
El SUV compacto incorporará la tecnología Super Hybrid System con hasta 224 Hp, una autonomía cercana a los 1.000 km WLTC y un completo paquete de seguridad.
En el marco de su ofensiva regional para fortalecer la oferta de modelos electrificados, Omoda | Jaeco Chile proyecta para el primer semestre de 2026 la llegada del Omoda C5 SHS-H. Se trata de la versión híbrida convencional del C5, modelo que marcará el debut de la marca en el segmento HEV del mercado local y que apunta a competir en el cada vez más disputado segmento de los SUV compactos.
El vehículo mantiene el diseño y posicionamiento del C5, pero suma un tren motriz híbrido pensado para usuarios que buscan eficiencia y autonomía sin depender de recargas externas.
Tecnología Super Hybrid System
El eje del C5 SHS-H es el Super Hybrid System (SHS-H), una arquitectura que combina un motor a combustión de alta eficiencia con un sistema eléctrico inteligente y una transmisión dedicada a la gestión híbrida. Según la marca, el conjunto entrega una potencia combinada entre 220 y 224 Hp, con una respuesta inmediata del par y una autonomía que ronda los 1.000 km bajo ciclo WLTC.
El sistema opera de manera automática en distintos modos (eléctrico, híbrido en serie, híbrido en paralelo y recuperación de energía), según las condiciones de conducción, privilegiando suavidad en ciudad y eficiencia en carretera.
Seguridad con respaldo internacional
En materia de seguridad, el C5 SHS-H hereda la base estructural del OMODA C5, modelo que ya alcanzó cinco estrellas en Euro NCAP, ANCAP y ASEAN NCAP. La carrocería utiliza aceros de alta y ultra alta resistencia, con zonas de absorción de energía diseñadas para proteger el habitáculo en impactos frontales y laterales.
El equipamiento incluye un paquete completo de airbags, cinturones con pretensores y un conjunto de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril y monitoreo de punto ciego.
