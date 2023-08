Nuestro auto puede avisarnos cuando algo va mal. A través de los famosos testigos o luces de emergencia, es capaz de alertarnos sobre una posible avería, desde una simple puerta mal cerrada a la temida alerta de revisión del motor. El problema muchas veces, sin embargo, es que no sabemos qué significan.

De ahí, que una de las nuevas funciones que incluirá la próxima actualización para iPhone (la iOS 17) podría ser de mucha ayuda para los conductores. Por lo menos, para aquellos menos entendidos en estos símbolos que se encienden detrás del volante.

¿Qué significan los testigos del auto? Ahora tu smartphone te lo dirá

Actualmente, la mayoría de los iPhone cuentan con la herramienta Visual Look Up (desde iOS 15), que identifica los objetos en las fotos y, por medio de la búsqueda en Internet de Siri, entrega información sobre ellos. Por ejemplo, si toma una foto de un perro y quiere saber de qué raza es, Visual Look Up puede decírtelo.

Pues bien, próximamente Visual Look Up incluirá una función llamada Auto Symbol Look Up, la cual reconocerá los pequeños símbolos que se iluminan en el cuadro de instrumentos cuando algo está mal en el auto.

Desde la desde la aplicación Fotos, Apple nos facilitará el nombre y una breve descripción del ícono en cuestión, ahorrándonos el tiempo de tener que buscarlo en el manual del vehículo o en internet.

Visual Look Up no se limita a los símbolos del cuadro de instrumentos. Es, también, capaz de traducir todos los íconos presentes en el tablero del auto.

Smartphones podrán identificar el significado de las luces de emergencia

Así las cosas, iOS 17 podrá explicar a los usuarios qué significa el símbolo de las luces de emergencia, qué intenta transmitirle cada una de las opciones de la climatización y qué es el botón donde aparece un copo de nieve, por ejemplo.

Más allá del iPhone

Como decíamos más arriba, la nueva herramienta de iPhone podría ser de gran utilidad para el automovilista promedio, el cual, por lo general, no sabe lo que significa cada luz de advertencia. Por eso, muchas veces simplemente las ignoran, lo que podría convertirse en un problema mayor, más costoso y potencialmente peligroso.

Según el Museo Henry Ford en Dearborn, Michigan, una de las primeras luces de advertencia del tablero se encontró en un Hudson de 1933. Según el manual, si dicha luz roja comenzaba a parpadear mientras se viajaba a más de 20 mph (30 km/h aprox.), significaba que la batería no se estaba cargando. “En este punto, su distribuidor de Hudson debía revisar el sistema eléctrico del auto”.

Así que sí, hace 90 años nuestros autos ya intentaban decirnos cuando algo andaba mal. Para compensar el tiempo perdido y los malentendidos del pasado, vamos a repasar algunas de las luces de advertencia más comunes del cuadro de mandos y lo que significa cada una:

1. Verificación del motor

Si bien parece la más peligrosa, esta luz es una de las más ambiguas porque se relaciona con todo lo que tiene que ver con el motor y el sistema de emisiones del automóvil. El problema potencial podría ser tan pequeño como un cable suelto, una tapa de gasolina mal ajustada o un solenoide desgastado. O podría significar que algo mucho más serio ocurre en el corazón del motor mismo.

Si la luz se enciende y el vehículo de repente comienza a operar de manera errática o hace ruidos extraños, detente inmediatamente y llama para que lo remolquen. Esto significa que hay un problema mucho más grave, como un fallo de encendido que podría dañar permanentemente el motor del automóvil.

2. Batería

La advertencia de batería es fácil de descifrar porque se ve exactamente como lo que necesita atención. No te dejes engañar si la luz de la batería se enciende pero el automóvil arranca y conduce normalmente. Podría haber un problema a largo plazo con la batería en sí o problemas potenciales con el cableado, el alternador u otros componentes eléctricos del vehículo.

3. Temperatura de líquido refrigerante

Con el aspecto de un termómetro que se sumerge en el océano, la advertencia de temperatura del líquido refrigerante permite saber que el automóvil se está calentando demasiado. Esto podría deberse a una bomba de agua rota, niveles bajos de refrigerante en el radiador, un manguito roto o con fugas o incluso daños en el propio radiador.

Estos son problemas graves. Al igual que una luz intermitente de verificación del motor, conducir un automóvil sobrecalentado no solo es inseguro, sino que también corre el riesgo de arruinar permanentemente tu vehículo.

4. Temperatura de la transmisión

Esto indica que las piezas internas de su caja de cambios están llegando a un punto crítico. Esto puede deberse a un remolque excesivamente pesado, bajos niveles de líquido de la transmisión o, lo que es más grave, un desgaste excesivo del funcionamiento interno de la transmisión.

5. Aviso de presión del aceite

Una luz de presión de aceite iluminada podría indicar algo tan simple como que su vehículo le diga que necesita que le llenen el aceite. Más en serio, podría significar una fuga en el motor o piezas desgastadas como un anillo de pistón quemado o una bomba de aceite rota.

Conducir durante períodos prolongados con una luz de advertencia de presión de aceite encendida es otra forma segura de causar grandes facturas de reparación en el futuro. Al igual que la gasolina fluyendo en el tanque de combustible, el nivel de aceite de su automóvil es igualmente esencial para mantenerlo en funcionamiento.

6. Monitor de la presión de las ruedas

Esas pequeñas líneas en la parte inferior están destinadas a simbolizar la banda de rodadura del neumático de vehículo. Desafortunadamente, las cosas pueden ponerse feas si conduces con llantas poco o demasiado infladas.

En muchos autos modernos, los monitores de presión de las llantas incluyen una pantalla en los indicadores del conductor, o en un menú ubicado dentro del sistema de infoentretenimiento, para indicarle al conductor la presión exacta de las llantas en cada rueda.

7. Sistema de frenos

Un error común ocurre cuando el conductor arranca con el freno de mano activado, lo que hace que se encienda esta luz de advertencia (o una que diga “Freno de mano”). Un culpable más preocupante podría ser las pastillas de freno desgastadas, los niveles bajos de líquido de frenos o un problema con el sistema de frenos antibloqueo (ABS).

8. Control de tracción y control de estabilidad

Esta advertencia a menudo se representa como la vista frontal de un automóvil, con dos líneas onduladas debajo, que ilustran lo que estos sistemas intentan evitar, que es que su vehículo se deslice y se derrape por toda la carretera. Ten en cuenta que la luz de control de tracción y control de estabilidad se encenderá cuando se active el sistema. Pisa el acelerador cuando llueva o nieve en exceso, y es muy probable que vea cómo se ilumina esta luz en el cuadro de mandos. Eso solo significa que estos sistemas están haciendo su trabajo.

Sin embargo, si se encienden cuando el auto está funcionando a una velocidad moderada en superficies secas, es posible que haya un fallo en el sistema.

9. Problema con el airbag

Es perfectamente normal que esta luz se encienda cuando se enciende el vehículo por primera vez. Si permanece iluminado mientras conduces, podría haber un problema con uno de los airbags del vehículo, lo que podría ser peligroso en caso de accidente. Así que conviene revisarlo y solucionarlo lo antes posible.

10. Luz apagada

Una de las luces del tablero menos serias en esta lista. Si la luz o el foco en cuestión es un faro o una luz trasera, podría correr el riesgo de sufrir un accidente o una multa bastante cara. Irónicamente, el indicador de luz apagada generalmente se representa con lo que parece un sol con rayos a su alrededor. Una lámpara quemada o una bombilla rota no serían tan esclarecedoras.

BONUS TRACK: Líquido limpiaparabrisas, puerta abierta y bajo combustible

Hay tres indicadores muy básicos que toda persona debe conocer y comprender. El ícono del líquido limpiaparabrisas se representa como un parabrisas con un chorro de agua. Cuando aparece, alerta al conductor que el auto tiene poco líquido lavaparabrisas.

El icono de puerta abierta suele ser una representación en vista cenital de un vehículo con una o dos puertas abiertas. Esto se puede rectificar en segundos; Cierra la puerta o el maletero y listo.

Por último, el indicador de combustible bajo presenta el ícono de un depósito de combustible. Esto significa que te estás quedando sin gasolina y es hora de una parada en la estación de servicio más cercana. Un último consejo útil: la flecha junto a este ícono te indica en qué lado del vehículo se encuentra la tapa del depósito del vehículo.