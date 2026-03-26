SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Ram 1500 RHO anuncia el inicio de su preventa

    La nueva pick-up con 540 hp y foco en alto desempeño llega a Chile en una única versión, con motor biturbo, aceleración deportiva y un completo paquete tecnológico

     
    JAMES LIPMAN

    Ram anunció el inicio de la preventa en Chile de la nueva 1500 RHO, un modelo que introduce una propuesta centrada en el desempeño y la conducción fuera de ruta, manteniendo las capacidades tradicionales del segmento de camionetas de gran tamaño.

    Fabricada en Estados Unidos, esta versión incorpora el motor Hurricane 6 High Output de 3.0 litros biturbo, capaz de generar 540 caballos de fuerza y 706 Nm de torque.

    Estas cifras se traducen en una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos, apoyada por un sistema de control de lanzamiento que optimiza la tracción en partidas detenidas. A esto se suma una capacidad de remolque de hasta 4,5 toneladas y una estructura reforzada con acero de alta resistencia.

    Uno de los elementos centrales en su configuración es la suspensión Bilstein Black Hawk e2, desarrollada específicamente para este modelo. Este sistema opera junto a nueve modos de conducción, permitiendo adaptar el comportamiento del vehículo a distintos terrenos, desde uso urbano hasta condiciones off-road más exigentes.

    2025 Ram 1500 RHO Stellantis

    En términos de diseño, la Ram 1500 RHO presenta un frontal renovado con iluminación Full LED, una toma de aire funcional en el capó y llantas de 18 pulgadas con neumáticos todoterreno de 35 pulgadas. Su despeje al suelo de 300 mm refuerza su orientación hacia terrenos complejos, mientras que detalles exteriores específicos diferencian esta versión dentro de la gama.

    El interior incorpora una propuesta centrada en tecnología y confort, con más de 50 pulgadas de pantallas digitales distribuidas entre el sistema multimedia, el clúster de instrumentos y una pantalla dedicada al pasajero.

    El sistema Uconnect 5, junto con conectividad inalámbrica para smartphones y un equipo de sonido de alta fidelidad, forman parte de un equipamiento que también incluye asientos con funciones de climatización y masaje.

    En seguridad, integra más de una decena de asistencias a la conducción, incluyendo frenado autónomo, control de crucero adaptativo y mantenimiento de carril, además de funciones de conducción asistida de nivel 2+.

    La preventa se realiza a través del sitio oficial de la marca en China, con un precio de lanzamiento de $83.990.000 más IVA, por debajo de su valor de lista de $92.990.000, en una estrategia que busca adelantar la llegada de las primeras unidades al mercado local.

    Más sobre:NoticiasRAM1500 RHOOff-roadPick-upPreventaCamionetaTodoterreno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Concluye segunda audiencia y juez de Nueva York rechaza retirar los cargos a Maduro

    FNE investiga la compra de Molycop por Tega Industries y fondos Apollo

    Una placa para Enrique Lihn: el homenaje que transforma una imprenta de Providencia en un museo

    Revelan formato de estreno de la serie La Casa de los Espíritus

    Quiroz apela a la “responsabilidad fiscal” tras promulgar ley de ayudas por alzas a los combustibles

    Alcanzó a ser anunciado: gobierno desiste del nombramiento de seremi de Educación del Biobío por polémicos tuits

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Surinam en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Surinam en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Brasil vs. Francia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Brasil vs. Francia en TV y streaming

    Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos

    Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos

    Alcanzó a ser anunciado: gobierno desiste del nombramiento de seremi de Educación del Biobío por polémicos tuits
    Chile

    Alcanzó a ser anunciado: gobierno desiste del nombramiento de seremi de Educación del Biobío por polémicos tuits

    Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Surinam en TV y streaming

    El furioso mensaje de Cicardini a los PS que la dejaron sin piso tras su solicitud de renuncia a Quiroz

    FNE investiga la compra de Molycop por Tega Industries y fondos Apollo
    Negocios

    FNE investiga la compra de Molycop por Tega Industries y fondos Apollo

    Quiroz apela a la “responsabilidad fiscal” tras promulgar ley de ayudas por alzas a los combustibles

    Trump afirma que impacto en el petróleo y Wall Street por conflicto en Medio Oriente ha sido menor al que esperaba

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia
    Tendencias

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”

    La extraña ventaja genética que tienen las personas que viven en los Andes, según un estudio

    Nicolás Córdova presenta varias novedades: la alineación de la Roja para enfrentarse a Cabo Verde
    El Deportivo

    Nicolás Córdova presenta varias novedades: la alineación de la Roja para enfrentarse a Cabo Verde

    Por un cupo al Mundial: Surinam, la selección casi europea que desafía a Bolivia en el repechaje intercontinental

    ¿Qué cambios tendrá el fútbol? 10 claves para entender la histórica reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Una placa para Enrique Lihn: el homenaje que transforma una imprenta de Providencia en un museo
    Cultura y entretención

    Una placa para Enrique Lihn: el homenaje que transforma una imprenta de Providencia en un museo

    Revelan formato de estreno de la serie La Casa de los Espíritus

    El Mago del Kremlin: llega la controversial película sobre Putin y su mano derecha

    Concluye segunda audiencia y juez de Nueva York rechaza retirar los cargos a Maduro
    Mundo

    Concluye segunda audiencia y juez de Nueva York rechaza retirar los cargos a Maduro

    Maduro comparece ante tribunal en Nueva York y Trump dice que será juzgado por “una fracción” de sus presuntos delitos

    Lulinha en la mira: investigación a hijo de Lula en caso de fraude a pensiones impacta en su campaña por la reelección

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme