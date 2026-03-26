Ram 1500 RHO anuncia el inicio de su preventa

Ram anunció el inicio de la preventa en Chile de la nueva 1500 RHO, un modelo que introduce una propuesta centrada en el desempeño y la conducción fuera de ruta, manteniendo las capacidades tradicionales del segmento de camionetas de gran tamaño.

Fabricada en Estados Unidos, esta versión incorpora el motor Hurricane 6 High Output de 3.0 litros biturbo, capaz de generar 540 caballos de fuerza y 706 Nm de torque.

Estas cifras se traducen en una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos, apoyada por un sistema de control de lanzamiento que optimiza la tracción en partidas detenidas. A esto se suma una capacidad de remolque de hasta 4,5 toneladas y una estructura reforzada con acero de alta resistencia.

Uno de los elementos centrales en su configuración es la suspensión Bilstein Black Hawk e2, desarrollada específicamente para este modelo. Este sistema opera junto a nueve modos de conducción, permitiendo adaptar el comportamiento del vehículo a distintos terrenos, desde uso urbano hasta condiciones off-road más exigentes.

2025 Ram 1500 RHO Stellantis

En términos de diseño, la Ram 1500 RHO presenta un frontal renovado con iluminación Full LED, una toma de aire funcional en el capó y llantas de 18 pulgadas con neumáticos todoterreno de 35 pulgadas. Su despeje al suelo de 300 mm refuerza su orientación hacia terrenos complejos, mientras que detalles exteriores específicos diferencian esta versión dentro de la gama.

El interior incorpora una propuesta centrada en tecnología y confort, con más de 50 pulgadas de pantallas digitales distribuidas entre el sistema multimedia, el clúster de instrumentos y una pantalla dedicada al pasajero.

El sistema Uconnect 5, junto con conectividad inalámbrica para smartphones y un equipo de sonido de alta fidelidad, forman parte de un equipamiento que también incluye asientos con funciones de climatización y masaje.

En seguridad, integra más de una decena de asistencias a la conducción, incluyendo frenado autónomo, control de crucero adaptativo y mantenimiento de carril, además de funciones de conducción asistida de nivel 2+.

La preventa se realiza a través del sitio oficial de la marca en China, con un precio de lanzamiento de $83.990.000 más IVA, por debajo de su valor de lista de $92.990.000, en una estrategia que busca adelantar la llegada de las primeras unidades al mercado local.