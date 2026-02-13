Range Rover tendrá por fin su esperada renovación

El icónico Land Rover Range Rover se prepara para una nueva etapa en su evolución con una actualización significativa casi en paralelo a la próxima generación eléctrica de la marca, que será su primer modelo completamente nuevo en cuatro años.

Imágenes espía y adelantos oficiales anticipan un facelift que va más allá de simples retoques estéticos, incorporando innovaciones técnicas, una presencia visual renovada y una transición paulatina hacia soluciones de movilidad más limpias sin perder la esencia de lujo y capacidad que distinguen a este SUV de alta gama.

El rediseño exterior se muestra con una silueta familiar pero modernizada: parachoques más esculpidos, ópticas de diseño más delgado y afilado, tomas de aire revisadas y superficies más limpias que anticipan la nueva dirección de diseño de la marca. Esta actualización mantiene la personalidad del Range Rover, pero alinea su estética con las tendencias visuales que veremos en los futuros modelos eléctricos de la casa británica.

El interior también recibirá actualizaciones orientadas a mejorar la experiencia de usuario, con tecnología más avanzada, interfaces digitales más amplias y elementos de confort rediseñados, reforzando aún más el carácter premium. El equipamiento de asistencia al conductor y conectividad se espera que evolucione al nivel de lo que la marca ya ha exhibido en sus Land Rover y Range Rover más recientes, acercando el modelo clásico a las expectativas tecnológicas actuales.

Este avance no solo responde a la necesidad de mantener al Range Rover competitivo frente a rivales directos, sino que también forma parte de la estrategia de transición hacia la movilidad eléctrica.

Su llegada a los mercados está proyectada para finales de 2027.