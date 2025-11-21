BLACK SALE $990
    Recon 2026: el primer SUV eléctrico de Jeep apunta a redefinir el todoterreno

    El primer SUV 100% eléctrico de la marca tiene certificación Trail Rated, una potencia de 641 Hp y componentes desmontables únicos en su tipo.

     

    El Jeep Recon 2026 viene a marcar un antes y un después para la firma estadounidense. Concebido desde cero como un vehículo eléctrico puro, es el primer SUV en obtener la certificación Trail Rated, distinción que confirma su capacidad todoterreno.

    Construido sobre una arquitectura eléctrica específica, combina 641 Hp, 840 Nm de par instantáneo y una aceleración de 0 a 100 km/h en cerca de 3,7 segundos, todo con una autonomía estimada de hasta 450 kilómetros según versión.

    El sistema de tracción 4x4 completamente eléctrico trabaja en conjunto con el conocido Selec-Terrain, que ofrece cinco modos de conducción capaces de adaptarse a nieve, arena, roca o asfalto.

    Gracias a los módulos EDM de tracción delantera y trasera, el vehículo entrega par inmediato y control milimétrico, atributos que elevan la experiencia off-road y que la marca considera una ventaja natural de la electrificación.

    La versión Moab, destinada a Estados Unidos y Canadá, lleva esta capacidad al máximo con calibraciones específicas, neumáticos de 33 pulgadas y un diferencial trasero con relación final de 15:1.

    En diseño, el Recon mezcla tradición y modernidad, gracias a una parrilla iluminada de siete ranuras, amplia visibilidad y una particularidad que ningún otro SUV eléctrico ofrece: puertas, cristales posteriores y portón trasero desmontables sin herramientas.

    Stellantis

    Su espíritu al aire libre se complementa con techo panorámico o el Sky One-Touch, además de detalles en negro brillante y una paleta de colores expresiva.

    El interior combina robustez, funcionalidad y tecnología, donde destacan los materiales resistentes, un sistema modular de almacenamiento, un amplio maletero delantero y trasero, y más de 26 pulgadas de pantallas HD que integran el nuevo Uconnect 5.

    Stellantis

    El sistema incluye navegación avanzada, funciones específicas para vehículos eléctricos y la app Trails Offroad, pensada para quienes buscan rutas, inclinaciones y orientación profesional en terreno real.

    La producción del Jeep Recon comenzará a inicios del próximo año en Toluca, con un despliegue inicial en Estados Unidos y Canadá, antes de su expansión global.

