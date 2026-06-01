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    Rezvani Fortress: una Ford Raptor con esteroides que parece lista para el apocalipsis

    La firma estadounidense presentó un radical todoterreno desarrollado sobre la Ford F-150 Raptor, con hasta 850 caballos de fuerza, blindaje militar opcional y una estética inspirada en vehículos tácticos de combate.

     

    Rezvani volvió a llevar el concepto de vehículo extremo al límite con la nueva Fortress, una impresionante pickup todoterreno creada a partir de la Ford F-150 Raptor y transformada en una auténtica fortaleza rodante.

    El modelo combina capacidades off-road de alto nivel, diseño intimidante y múltiples soluciones de protección inspiradas en vehículos militares. Mantiene la base mecánica y estructural de la camioneta del óvalo azul de doble cabina, aunque prácticamente toda su carrocería fue reemplazada por nuevos paneles de diseño angular y agresivo.

    El resultado es una pickup que parece salida de una película postapocalíptica, con enormes neumáticos de hasta 40 pulgadas, 38,1 centímetros de despeje al suelo y una preparación extrema para enfrentar cualquier tipo de terreno.

    Uno de sus principales atractivos es el completo paquete de protección opcional. Como es habitual, la firma ofrece blindaje de grado militar, protección inferior contra explosiones, cristales blindados, neumáticos run-flat y refuerzos en kevlar para elementos clave como batería, radiador y tanque de combustible. A ello se suman sistemas de visión nocturna y térmica, cortinas de humo, gas pimienta, sirenas, intercomunicadores externos e incluso manillas electrificadas.

    En el apartado mecánico, la Fortress puede configurarse con dos motores. De serie utiliza el conocido V6 biturbo de 3,5 litros de la Raptor, potenciado hasta los 450 caballos. Sin embargo, la opción más radical es un V8 supercargado de 5,2 litros que alcanza los 850 hp y 880 Nm de torque.

    La transmisión está a cargo de una caja automática de 10 velocidades asociada a un sistema de tracción integral con reductora, diferencial delantero LSD y bloqueo trasero, configuración pensada para maximizar sus capacidades off-road.

    Rezvani confirmó que la producción estará limitada a solo 100 unidades para todo el mundo. El precio comienza en US$285.000, unos 250 millones de pesos, cifra que no incluye ni la Ford Raptor base ni el paquete de blindaje opcional.

    Más sobre:NoticiasRezvaniFord RaptorPickupCamionetasVehículos todoterrenoOff-road

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