SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Rolls-Royce pone el freno a su electrificación total y mantendrá motores V12

    La marca británica ajusta su estrategia y seguirá ofreciendo modelos a combustión más allá de 2030, en respuesta a la demanda de sus clientes.

     

    Rolls-Royce decidió desacelerar su transición hacia la electromovilidad y mantendrá en su portafolio los motores V12 más allá de 2030, dejando en pausa su objetivo de convertirse en una marca completamente eléctrica dentro de esta década.

    El ajuste responde, según la compañía, a la demanda de sus clientes, quienes continúan mostrando interés tanto por vehículos eléctricos como por modelos con motorización tradicional. “Podemos responder a lo que piden nuestros clientes. Construimos lo que se ordena”, señaló Chris Brownridge, director ejecutivo de la marca.

    La decisión no implica un retroceso total en su desarrollo eléctrico. La firma mantiene en su gama el Rolls-Royce Spectre, su primer modelo completamente eléctrico, presentado en 2022 como parte de su proceso de transformación.

    Desde la compañía explican que las proyecciones iniciales se realizaron bajo condiciones distintas a las actuales, tanto en términos regulatorios como de mercado. La evolución de estos factores ha llevado a replantear el ritmo de electrificación, en línea con lo que ocurre en otros fabricantes del segmento.

    En este escenario, el motor V12 sigue ocupando un lugar relevante dentro de la identidad de Rolls-Royce, asociado a su historia y a las preferencias de una parte de su clientela, lo que explica su continuidad dentro de la oferta futura de la marca.

    Más sobre:NoticiasRolls-RoyceV12autos eléctricosautos de lujoelectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Bruma: Fiscalía cuestiona argumentos de la defensa y apunta contra informe de derecho afirmando que “no encaja”

    Unilever nombra a Chantal Goldschmidt como la nueva gerenta general para su operación en Chile

    ClapesUC proyecta fuerte alza en el precio de las bencinas la próxima semana, considerando el Mepco

    Kast oficializa alerta sanitaria oncológica en todo el país: más de 27 mil pacientes están en lista de espera

    Kast demorará nominaciones de embajadores políticos por factor económico

    ¿Batalla Cultural? Derecha defiende agenda “más ideológica” de Kast y aseguran que es paralela al “gobierno de emergencia”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Caso Bruma: Fiscalía cuestiona argumentos de la defensa y apunta contra informe de derecho afirmando que “no encaja”
    Chile

    Caso Bruma: Fiscalía cuestiona argumentos de la defensa y apunta contra informe de derecho afirmando que “no encaja”

    Kast oficializa alerta sanitaria oncológica en todo el país: más de 27 mil pacientes están en lista de espera

    Kast demorará nominaciones de embajadores políticos por factor económico

    Unilever nombra a Chantal Goldschmidt como la nueva gerenta general para su operación en Chile
    Negocios

    Unilever nombra a Chantal Goldschmidt como la nueva gerenta general para su operación en Chile

    ClapesUC proyecta fuerte alza en el precio de las bencinas la próxima semana, considerando el Mepco

    Mercados globales extienden su baja por incertidumbre en Medio Oriente, y en Chile la bolsa opera estable

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor
    Tendencias

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio

    Ralf Schumacher critica a Verstappen por sus quejas contra las nuevas reglas de la Fórmula 1: “Michael nunca haría eso”
    El Deportivo

    Ralf Schumacher critica a Verstappen por sus quejas contra las nuevas reglas de la Fórmula 1: “Michael nunca haría eso”

    Inédita formación: Ortiz mueve la pizarra en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido en el debut de la Copa de la Liga

    Coquimbo Unido y la UC sacan la libreta de apuntes: zoom a los rivales de los equipos chilenos en la Copa Libertadores

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Seis películas emblemáticas de Chuck Norris y dónde verlas
    Cultura y entretención

    Seis películas emblemáticas de Chuck Norris y dónde verlas

    Chuck Norris y Bruce Lee: una amistad entre cámaras, patadas y golpes

    Rafael Araneda volverá a animar el Festival de Viña en 2027 junto a Karen Doggenweiler

    Cae un fragmento de misil iraní en la Ciudad Vieja de Jerusalén
    Mundo

    Cae un fragmento de misil iraní en la Ciudad Vieja de Jerusalén

    Las medidas con que algunos gobiernos en el mundo hacen frente al alza de los combustibles por la guerra en Irán

    Trump califica a los países de la OTAN de “cobardes”

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal