Se inaugura primera bencinera de bajo costo en Santiago

La española Petroprix aterriza en Chile con su operación low cost que promete precios más bajos, tecnología de punta y atención 24/7. Debuta con una estación en Puente Alto.

 

La empresa española Petroprix llega a Chile con su concepto de estaciones de autoservicio automatizadas y de bajo costo.

Con más de 200 estaciones operativas en España y un crecimiento sostenido en Panamá, el país se convierte en el segundo mercado latinoamericano donde la compañía despliega su propuesta de eficiencia, precios competitivos y disponibilidad las 24 horas.

El modelo de la firma hispana es 100% autoservicio, lo que permite reducir los costos operativos y trasladar directamente ese ahorro a los consumidores. El resultado: combustibles de calidad, precios más bajos y un servicio disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

“Estamos muy orgullosos de iniciar operaciones en Chile. Creemos que los consumidores merecen un servicio moderno, eficiente y con precios justos. Nuestro modelo ya ha transformado la experiencia de compra de combustible en Europa, y ahora queremos ser un aporte al mercado chileno”, afirmó Juan Carlos Santiago, cofundador de Petroprix.

Entre las características principales del servicio destacan estaciones abiertas permanentemente, sistemas automatizados de pago rápido y seguro, y un compromiso con la transición hacia energías más limpias y renovables en el mediano plazo.

La primera estación de Petroprix abrirá este mes en Las Vizcachas, comuna de Puente Alto, y se sumará pronto a nuevas aperturas en Peñaflor y Providencia. Luego, el servicio se extenderá a las regiones de Valparaíso y O’Higgins,

La compañía busca posicionarse como una alternativa en un mercado altamente competitivo, apelando a consumidores que valoran tanto el ahorro como la transparencia.

