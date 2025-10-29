Seat presenta las renovadas versiones de los modelos Ibiza y Arona

Aprovechando los festejos por sus 75 años de historia, Seat anuncia la renovación del Ibiza y el Arona, dos de sus modelos más populares y con lo que buscan un impulso de la movilidad urbana.

Desde su debut en 1984, las cinco generaciones del Ibiza acumulan más de seis millones de unidades vendidas, mientras que el SUV suma 750 mil comercializaciones desde su lanzamiento en 2017.

Ambos modelos cuentan con un estilo actualizado, una nueva y vibrante oferta de colores para la carrocería y una gama renovada de llantas de aleación, ahora disponibles en medidas de 15 a 18 pulgadas.

En su diseño, la parte delantera de ambos presentan una parrilla hexagonal, combinado con la rejilla en forma de diamante con acabado mate/pulido, realza el carácter deportivo y enfatiza las proporciones del frontal. Los nuevos diseños de faros con tecnología Full LED, más estrechos, resaltan la anchura del modelo y redefinen su expresión.

El nuevo diseño del parachoques delantero acentúa la expresividad del vehículo. Al mismo tiempo, todos los componentes técnicos, como los sensores y los faros antiniebla, quedan enmarcados en las áreas de color negro.

En el interior, ambos modelos mejoran en calidad, diseño y conectividad, sin perder su característico sentido del espacio y la precisión. El habitáculo presenta nuevos tejidos estampados, materiales refinados, un techo interior más oscuro y sutiles detalles neutros en las salidas de aire, lo que añade un toque extra de sofisticación. En el acabado FR de la edición de lanzamiento, los asientos Bucket forman parte de la dotación de serie. Estos asientos, tan deportivos como confortables, ofrecen el equilibrio perfecto para el uso diario y la conducción ágil.

Un nuevo habitáculo con acabado en negro marca la pauta en los dos modelos, que aportan ahora mayor refinamiento y carácter. Este color oscuro se replica en los tejidos estampados de los asientos, las inserciones textiles de los paneles de las puertas y los materiales suaves al tacto, que añaden personalidad y mejoran la calidad percibida. Sin duda, los nuevos acabados y texturas realzan el espacio. El volante, revestido de cuero perforado 100% de alta calidad, ofrece una sensación táctil de precisión y control desde el primer momento. El techo interior negro contribuye a crear una atmósfera inmersiva.

En cuanto a la tecnología, ambos modelos cuentan con funciones digitales mejoradas, como el nuevo sistema de sonido premium Seat Sound, con seis altavoces, un subwoofer y amplificador de 300 W de potencia sonora que proporcionan una experiencia de audio de alta fidelidad. Y con la carga rápida inalámbrica para dispositivos móviles de 15 W con tecnología de refrigeración, mantenerse conectado y con la batería cargada mientras se viaja es más fácil que nunca.

Bajo el capó, los nuevos Seat presentan distintas variantes de motorización: