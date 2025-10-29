SUSCRÍBETE
Seat presenta las renovadas versiones de los modelos Ibiza y Arona

En su 75º aniversario, la marca española actualiza a uno de sus íconos y también a su exitoso SUV.

 

Aprovechando los festejos por sus 75 años de historia, Seat anuncia la renovación del Ibiza y el Arona, dos de sus modelos más populares y con lo que buscan un impulso de la movilidad urbana.

Desde su debut en 1984, las cinco generaciones del Ibiza acumulan más de seis millones de unidades vendidas, mientras que el SUV suma 750 mil comercializaciones desde su lanzamiento en 2017.

Ambos modelos cuentan con un estilo actualizado, una nueva y vibrante oferta de colores para la carrocería y una gama renovada de llantas de aleación, ahora disponibles en medidas de 15 a 18 pulgadas.

En su diseño, la parte delantera de ambos presentan una parrilla hexagonal, combinado con la rejilla en forma de diamante con acabado mate/pulido, realza el carácter deportivo y enfatiza las proporciones del frontal. Los nuevos diseños de faros con tecnología Full LED, más estrechos, resaltan la anchura del modelo y redefinen su expresión.

El nuevo diseño del parachoques delantero acentúa la expresividad del vehículo. Al mismo tiempo, todos los componentes técnicos, como los sensores y los faros antiniebla, quedan enmarcados en las áreas de color negro.

En el interior, ambos modelos mejoran en calidad, diseño y conectividad, sin perder su característico sentido del espacio y la precisión. El habitáculo presenta nuevos tejidos estampados, materiales refinados, un techo interior más oscuro y sutiles detalles neutros en las salidas de aire, lo que añade un toque extra de sofisticación. En el acabado FR de la edición de lanzamiento, los asientos Bucket forman parte de la dotación de serie. Estos asientos, tan deportivos como confortables, ofrecen el equilibrio perfecto para el uso diario y la conducción ágil.

Un nuevo habitáculo con acabado en negro marca la pauta en los dos modelos, que aportan ahora mayor refinamiento y carácter. Este color oscuro se replica en los tejidos estampados de los asientos, las inserciones textiles de los paneles de las puertas y los materiales suaves al tacto, que añaden personalidad y mejoran la calidad percibida. Sin duda, los nuevos acabados y texturas realzan el espacio. El volante, revestido de cuero perforado 100% de alta calidad, ofrece una sensación táctil de precisión y control desde el primer momento. El techo interior negro contribuye a crear una atmósfera inmersiva.

En cuanto a la tecnología, ambos modelos cuentan con funciones digitales mejoradas, como el nuevo sistema de sonido premium Seat Sound, con seis altavoces, un subwoofer y amplificador de 300 W de potencia sonora que proporcionan una experiencia de audio de alta fidelidad. Y con la carga rápida inalámbrica para dispositivos móviles de 15 W con tecnología de refrigeración, mantenerse conectado y con la batería cargada mientras se viaja es más fácil que nunca.

Bajo el capó, los nuevos Seat presentan distintas variantes de motorización:

  • 1.0 MPI de 80 hp: 3 cilindros, con caja de cambios manual de 5 velocidades (exclusivo del Ibiza).
  • 1.0 TSI 95 hp: 3 cilindros, con caja de cambios manual de 5 velocidades. (primero en el Arona, próximamente en el Ibiza)
  • 1.0 TSI de 115 hp: 3 cilindros, con caja de cambios manual de 6 relaciones o DSG de 7 velocidades.
  • 1.5 TSI de 150 hp: 4 cilindros, con caja de cambios DSG de 7 velocidades y sistema de desconexión de cilindros (ACT), para circular en modo 2 cilindros cuando sea posible, y reducir considerablemente su consumo y emisiones.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que "preocupa" a los expertos internacionales

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que "preocupa" a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Caso SQM: Valencia reconoce "responsabilidad institucional" tras absolución y lanza reproches contra tribunal por demora en juicio
Caso SQM: Valencia reconoce "responsabilidad institucional" tras absolución y lanza reproches contra tribunal por demora en juicio

Desde la minería a las salmoneras: Gremios arremeten contra ley SBAP y sitios prioritarios
Desde la minería a las salmoneras: Gremios arremeten contra ley SBAP y sitios prioritarios

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra
Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

La ANFP reprograma el duelo entre la UC y O'Higgins en paralelo al de Coquimbo Unido
La ANFP reprograma el duelo entre la UC y O'Higgins en paralelo al de Coquimbo Unido

Cómo son las "casas embrujadas" de Frank & Mortis que prometen "llevar el miedo a otro nivel"
Cómo son las "casas embrujadas" de Frank & Mortis que prometen "llevar el miedo a otro nivel"

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos
Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

ONU pide "reforma integral" de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos
ONU pide "reforma integral" de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo
Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

