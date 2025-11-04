OFERTA ELECCIONES $990
MtOnline

Seis finalistas para el Auto del Año en Europa tienen una versión eléctrica

La lista final de candidatos al galardón en el Viejo Continente revela una clara hegemonía de vehículos con este tipo de energías. Solo hay un representante con motor a combustión.

 

La transición hacia la electrificación en Europa es evidente. Lo comprueba la reciente selección de finalistas al prestigioso galardón “Auto del Año 2026”, donde seis de los siete candidatos son vehículos con una versión 100% eléctrica (BEV).

Škoda Auto

Solo un modelo de combustión se cuela en la lista, lo que evidencia que la era del automóvil convencional empieza a perder protagonismo.

Los finalistas para este año son el Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster (el único con motor térmico, aunque tiene una variante híbrida), Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes‑Benz CLA, Renault 4 E‑Tech y Skoda Elroq.

La votación final se conocerá el próximo 9 de enero de 2026, en el Salón Internacional del Automóvil de Bruselas, luego de que un jurado compuesto por 60 personas realice una última prueba en el circuito español de Parc Motor Castellolí.

En esa pista, cada uno de los jurados tendrá 25 puntos para entregar a un mínimo de cinco vehículos, con un máximo de 10 unidades por auto.

AFPH

Lo interesante no es solo la mayoría BEV, sino el perfil de esas candidaturas. Modelos como el Renault 4 E-Tech o el Fiat Grande Panda apuntan al segmento accesible, mientras que el Mercedes-Benz CLA y el Kia EV4 irradian tecnología avanzada y autonomía ampliada. Esa combinación muestra que la electrificación ya no es solo cosa de nicho o lujo: es estrategia generalizada.

El año pasado, el ganador fue el Renault 5 E-Tech, al superar al Alfa Romeo Junio, Citroën C3/eC3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inter y el Kia EV3.

2026 EV4

Si el Renault 4 E‑Tech se consagra en el autoshow belga del próximo año será la tercera vez consecutiva que la marca francesa se queda con el primer lugar, pues en 2024 además se impuso con el Scenic.

Más sobre:NoticiasAuto del añocar of the YearIndustria automotriz europeaCitroënDaciaFiatKiaMercedes-BenzRenaultSkodaElectromovilidadAutos eléctricos

