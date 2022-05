Sergio Villaronga mantiene su tranco imparable en el Chile MX

El campeonato de motocross Chile MX volvió a vivir una fiesta. Tal como en las primeras jornadas de la temporada, el gran evento off-road sobre las dos ruedas convirtió al circuito de La Finca MX en la comuna de Las Cabras, Región de O’Higgins, en el centro de la atención con la tercera fecha del nacional, jornada en la que Sergio Villaronga se quedó nuevamente con el triunfo, consolidándose como uno de los favoritos para levantar la corona a final de año.

Villaronga realizó un correcto trabajo en el complejo trazado de Las Cabras, lo que le permitió extender su liderato en la tabla de la categoría MX1, con 147 unidades, seguido por Matías Pavez con 123 y en tercer lugar Vicente Israel con 105 puntos.

“Fue una fecha muy entretenida, con un gran nivel. Este circuito es de categoría mundial, muy técnico, muy gastador físicamente. Por lo que me preparé mucho en ese sentido para aguantar de principio a fin sin problemas”, comentó “Chechín” Villaronga.

Sobre cómo asume la presión de estar en la cima de la tabla, señaló que “yo no entro sabiendo que voy a ganar, por lo que siempre me mentalizo y me preparo para dar lo mejor. Cuando empieza la carrera trato de agarrar la mayor velocidad posible desde el comienzo y luego mantenerme concentrado en el circuito”.

Por el lado de la serie femenina, WMX, Ignacia Riveros ha obtenido el puntaje máximo en cada una de las fechas disputadas hasta ahora, situándose en el primer puesto con 150 unidades, escoltada por Catalina Abarzúa y Abigail Reyes, con 123 y 103 puntos respectivamente.

“Estoy muy feliz por ganar la fecha nuevamente. Era una pista muy técnica, muy rápida, que se rompía fácil, por lo que había que tener mucha cabeza y saber buscar buenas líneas. Eso fue lo que hice y me permitió un buen desempeño y quedarme con la jornada nuevamente, en un torneo donde el nivel ha subido muchísimo tanto en la serie femenina como en la masculina”, dijo la “Nacha”, quien también estuvo presente en la categoría MX2 A.

Ahora, los pilotos y pilotas ya piensan en la próxima fecha, la que se disputará el 18 y 19 de junio en Rancho Iriarte, en la ciudad de Ovalle, Región de Coquimbo.

Tabla General por categoría

MX1

Sergio Villaronga 147 puntos Matías Pavez 123 puntos Vicente Israel 105 puntos

MX1 B

Luis Díaz 137 puntos José Salazar 133 puntos Gustavo Garmendia 117 puntos

WMX