Sin Ford Fiesta o Volkswagen Polo, Fiat ve una oportunidad para volver a liderar

En la transición hacia la electromovilidad, algunos fabricantes están optando por despedirse de sus modelos más pequeños y asequibles. Y es que el alto costo de las baterías, pone cuesta arriba seguir ofreciéndolos de esta forma.

Fiat, sin embargo, seguirá apostando por ellos. De acuerdo con Olivier François, CEO de la firma italiana, esta transición es una oportunidad para la marca. Y así lo hace ver en declaraciones a la revista inglesa Autocar: “Estamos súper enfocados en hacer autos del segmento A, B y C, pero con el motor, la carrocería y la tecnología adecuadas. Lo que el cliente realmente deseará en ese momento. Coches muy pequeños, pero con un paquete inteligente”.

François cree que la retirada de modelos como el Ford Fiesta o incluso del Volkswagen Polo, no hace más que allanar el camino a Fiat en su regreso a la categoría: “El hecho de que no haya un Fiesta en el camino o un Polo es simplemente fantástico, porque es realmente a donde pertenecemos. Es donde la gente espera que estemos. No hemos hecho un nuevo Punto desde 2013 o algo así, pero si le pides a los clientes que nombre sus principales marcas del segmento B, Fiat está entre los tres primeros”.

Así, la firma italiana se ha propuesto volver liderar el segmento B, sin perder terreno en la categoría de los más pequeños: “Necesitamos volver a ser dueños del segmento B y debemos seguir siendo dueños del segmento A. Sabemos por qué los demás se van, y lo entiendo: es más difícil”, comentó el mandamás.

Fiat tiene en estos momentos el 500 eléctrico y entre los proyectos en desarrollo se rumorea que hay un nuevo Panda completamente eléctrico.