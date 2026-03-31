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    Skoda adelanta el exterior del Peaq, su próximo buque insignia eléctrico

    El SUV de siete plazas marcará un antes y un después en la estrategia eléctrica de la firma checa, gracias a su espacio, tecnología y un nuevo lenguaje de diseño.

     
    Škoda Auto

    Skoda Peaq anticipa una nueva etapa para la marca checa. Se trata de su próximo buque insignia 100% eléctrico, un modelo que apunta a ampliar su portafolio, y definir su nuevo rumbo tecnológico y de diseño.

    El proyecto tiene su origen en el concept car Vision 7S, presentado en 2022, que introdujo el lenguaje de diseño “Modern Solid”. Esta filosofía apuesta por líneas más robustas, funcionalidad y sostenibilidad, elementos que ahora se trasladan a un modelo de producción pensado para una nueva generación de usuarios.

    Škoda Auto

    El Peaq es un SUV eléctrico de siete plazas, diseñado para familias y usuarios que buscan versatilidad sin renunciar a tecnología. Su enfoque combina amplitud interior, soluciones prácticas “Simply Clever” y una experiencia de uso centrada en la comodidad, consolidándose como el modelo más grande y avanzado de la marca.

    En el plano técnico, se espera que utilice la plataforma eléctrica del grupo Volkswagen, con diferentes configuraciones de batería que podrían alcanzar hasta 600 kilómetros de autonomía y opciones de tracción trasera o integral. Además, incorporará sistemas de carga rápida y una arquitectura digital de nueva generación, alineada con las tendencias del segmento.

    Por ahora se sabe que, al menos, hay dos versiones, una que contará con un motor de 282 CV en el eje trasero y una batería de 86 kWh, y otra con doble motor, con 295 CV.

    Škoda Auto

    Otro de los aspectos clave será su interior, concebido como un espacio multifuncional. Con tres filas de asientos y materiales sostenibles, el habitáculo buscará ofrecer una experiencia similar a un “living móvil”, integrando conectividad avanzada, pantallas de gran formato y soluciones orientadas al uso familiar.

    Más allá de sus características, el Peaq representa un hito estratégico. Su desarrollo refleja la transformación de Skoda hacia la electromovilidad, con un modelo que se posicionará en la cima de su gama y que debutará oficialmente durante 2026. El nombre mismo, derivado de “peak” (cima), refuerza su rol como el punto más alto dentro del portafolio de la marca.

    Škoda Auto

    En cuanto a su precio, aunque aún no es oficial, se estima que partirá en torno a los 50 mil euros, unos 53 millones de pesos, ubicándose como una alternativa competitiva frente a otros SUV eléctricos de gran tamaño.

    Más sobre:NoticiasSkodaPeaqSUVautos eléctricoselectromovilidad

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