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    smart #5 confirma su fecha de aterrizaje en Chile

    El SUV eléctrico marca un punto de inflexión para la marca, que amplía su propuesta hacia una movilidad más sofisticada, espaciosa y conectada con el estilo de vida actual.

     

    El próximo 13 de abril marcará un nuevo hito para smart en Chile con el esperado lanzamiento del smart #5, un modelo que redefine el ADN de la marca y abre paso a una nueva era de movilidad eléctrica. Reconocida históricamente por su enfoque en soluciones urbanas compactas, smart evoluciona hacia una propuesta más amplia, sofisticada y alineada con las nuevas necesidades de los usuarios.

    Durante años, la marca se posicionó como sinónimo de eficiencia en entornos urbanos, ofreciendo vehículos diseñados para optimizar el espacio y la movilidad en la ciudad. Sin embargo, los cambios en los hábitos de desplazamiento y en la forma en que las personas se relacionan con sus vehículos han impulsado una transformación. Hoy, la movilidad no solo responde a la funcionalidad, sino también a la identidad, la experiencia y la libertad de explorar.

    En este escenario surge el smart #5, un modelo que no solo amplía la gama eléctrica de la marca, sino que representa una evolución conceptual. Su diseño exterior destaca por una presencia más robusta y decidida, con proporciones que reinterpretan el segmento SUV desde una mirada contemporánea. Su arquitectura de líneas definidas y estética “boxy” transmite fuerza, tecnología y sofisticación, alejándose de los códigos tradicionales del off-road.

    En el interior, el enfoque se centra en la experiencia del usuario. El habitáculo presenta un diseño envolvente, con formas limpias y materiales cuidadosamente seleccionados que equilibran innovación y confort. Las pantallas integradas y la iluminación ambiental generan un entorno intuitivo, pensado para acompañar al conductor y sus pasajeros en cada trayecto.

    El smart #5 quiere representar el paso desde lo estrictamente urbano hacia una movilidad más expansiva, donde el espacio, la autonomía y la versatilidad se convierten en protagonistas. Un modelo diseñado para quienes buscan ir más allá, sin renunciar a la eficiencia ni al carácter distintivo de la marca.

    Más sobre:NoticiasSmart#5SUVVehículos eléctricosElectromovilidad

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