SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Smart ahora quiere resucitar el ForFour para el mercado europeo

Luego de anunciar la reinvención del icónico Fortwo, la marca reconocida por sus compactos tiene en carpeta su clásico modelo de cuatro puertas.

 

Decidida a recuperar un sitial de marca de vehículos urbanos sostenibles, utilizando sus más reconocidos buques insignias, Smart ha reconocido que trabaja en el desarrollo del #4, un compacto eléctrico de cuatro puertas que tomará el legado del ForFour que dejó de fabricar en 2021.

Si hace unas semanas anunciaba oficialmente la reinvención del icónico biplaza ForTwo, reconvertido en el #2, ahora su CEO Dirk Adelmann aseguró durante el pasado Salón del Automóvil de Munich que el denominado #4 debería sumarse pronto a la gama de SUV eléctricos #1, #3 y #5.

Los medios europeos cuentan que el #4 será una versión más práctica del #2, tal cual sucedió entre el ForTwo y el ForFour hace unos años, para así darle mayor rentabilidad a una misma plataforma.

El #2 y el #4 compartirán arquitectura, lo que permitirá amortizar el desarrollo tecnológico y disminuir costos operativos. Esta táctica no solo responde a necesidades internas de rentabilidad, sino también a las exigencias del mercado: hoy más que nunca, el cliente europeo demanda productos eléctricos competitivos, eficientes y adaptados a la vida urbana.

En cuanto a su configuración mecánica, no se descarta que el #4 tenga uno o dos motores eléctricos, en función de la versión o nivel de potencia. Otra decisión crítica será la ubicación de la producción: Smart propone fabricar estos modelos en Europa, mercado para el que está pensado su venta, lo que contribuye a evitar aranceles y fortalece su posicionamiento local.

La fecha de lanzamiento para el #4 no se conoce, pero debería ser posterior a las renovaciones de los #1 y #3 programadas para el año próximo.

Más sobre:NoticiasSmartForFour#4#2ElectromovilidadForTwoVehículos compactos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Día Nacional de Acceso a la Justicia: ministro Gajardo destaca avance de nueva institucionalidad en el área

El nuevo ataque de José Antonio Kast a Jeannette Jara por crisis migratoria

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

En modo elecciones, con el Presidente Boric a la espera y Dorothy Pérez como gran estrella: lo que será Enade 2025

La mayoría de los trabajadores cree que debería existir un día libre por enfermedad o fallecimiento de su mascota

Amarraron a un menor y a una trabajadora: Carabineros detiene a dos sujetos por robo en casa de Lo Barnechea

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

4.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

5.
El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios
Chile

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Día Nacional de Acceso a la Justicia: ministro Gajardo destaca avance de nueva institucionalidad en el área

En modo elecciones, con el Presidente Boric a la espera y Dorothy Pérez como gran estrella: lo que será Enade 2025
Negocios

En modo elecciones, con el Presidente Boric a la espera y Dorothy Pérez como gran estrella: lo que será Enade 2025

La mayoría de los trabajadores cree que debería existir un día libre por enfermedad o fallecimiento de su mascota

La alianza que une a Copec con Tesla de Elon Musk en Chile

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña
Tendencias

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Buscan hacer historia: la formación confirmada de los Cóndores para la revancha ante Samoa
El Deportivo

Buscan hacer historia: la formación confirmada de los Cóndores para la revancha ante Samoa

De otro planeta: skater brasileño rompe dos récords guinnes al bajar por la rampa más alta del mundo

Continúa el drama: Carlos Palacios abandona entrenamiento de Boca Juniors

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
Cultura y entretención

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina
Mundo

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

Rebeca Grynspan, la costarricense que se perfila como principal competidora de Bachelet en la carrera por la ONU

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?