Smart ahora quiere resucitar el ForFour para el mercado europeo

Decidida a recuperar un sitial de marca de vehículos urbanos sostenibles, utilizando sus más reconocidos buques insignias, Smart ha reconocido que trabaja en el desarrollo del #4, un compacto eléctrico de cuatro puertas que tomará el legado del ForFour que dejó de fabricar en 2021.

Si hace unas semanas anunciaba oficialmente la reinvención del icónico biplaza ForTwo, reconvertido en el #2, ahora su CEO Dirk Adelmann aseguró durante el pasado Salón del Automóvil de Munich que el denominado #4 debería sumarse pronto a la gama de SUV eléctricos #1, #3 y #5.

Los medios europeos cuentan que el #4 será una versión más práctica del #2, tal cual sucedió entre el ForTwo y el ForFour hace unos años, para así darle mayor rentabilidad a una misma plataforma.

El #2 y el #4 compartirán arquitectura, lo que permitirá amortizar el desarrollo tecnológico y disminuir costos operativos. Esta táctica no solo responde a necesidades internas de rentabilidad, sino también a las exigencias del mercado: hoy más que nunca, el cliente europeo demanda productos eléctricos competitivos, eficientes y adaptados a la vida urbana.

En cuanto a su configuración mecánica, no se descarta que el #4 tenga uno o dos motores eléctricos, en función de la versión o nivel de potencia. Otra decisión crítica será la ubicación de la producción: Smart propone fabricar estos modelos en Europa, mercado para el que está pensado su venta, lo que contribuye a evitar aranceles y fortalece su posicionamiento local.

La fecha de lanzamiento para el #4 no se conoce, pero debería ser posterior a las renovaciones de los #1 y #3 programadas para el año próximo.