Smart reinventa el icónico Fortwo con un modelo 100% eléctrico

El Smart #2 continúa la línea del clásico biplaza compacto que irrumpió en los 90 y que vendió millones de unidades. Su estreno será a finales de 2026.

 

Un anuncio que tiene algo de nostalgia. Smart confirmó que está trabajando en el heredero de su clásico Fortwo, el biplaza compacto que irrumpió en Europa a fines de la década de los 90 y que se transformó en una alternativa útil para la vida urbana, lo que confirman las dos millones de unidades que vendió hasta 2024.

Bajo el nombre de Smart #2, esta actualización será 100 % eléctrica y se presentará en los últimos meses de 2026, junto a los #1, #3 y #5. Será fabricado en China, pero tendrá en el Viejo Mundo su principal mercado, aunque también se espera que se venda en su país de elaboración y otros mercados globales seleccionados. El diseño está a cargo de Mercedes-Benz Design.

Aunque aún no se ha lanzado una versión conceptual pública, el plan ya está definido y cuenta con el respaldo estratégico del equipo, que busca equilibrar rendimiento, diseño contemporáneo y herencia visual.

“Desarrollar un vehículo ultracompacto con una arquitectura totalmente eléctrica es mucho más complejo que crear uno más grande. Pero ahora estamos listos. Gracias al apoyo incondicional de nuestros accionistas, hemos reforzado nuestras capacidades de producción y desarrollo, y renovado con éxito nuestra marca y nuestra gama de productos. Es el momento perfecto para reinventar nuestro icónico coche urbano”, declaró Tong Xiangbei, CEO global de smart.

Mandy Zhang, directora de Marketing Global de la marca , agregó: “Hace 27 años, el primer Smart fortwo conquistó al mundo, convirtiéndose en un icono tanto para la marca como para el sector. Amado por más de dos millones de clientes en todo el mundo, nuestro primer coche urbano se posicionó como una solución para la movilidad urbana y un símbolo de la cultura urbana. Con nuestro nuevo #2, respondemos al entusiasmo del mercado con un biplaza totalmente eléctrico que combina nuestra tecnología de vanguardia con la filosofía de diseño más reciente en nuestro icónico concepto”.

