SOAP 2026: diferencias de precio llegan a 43% en camionetas y furgones

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) vuelve a mostrar amplias diferencias de precio de cara a 2026. De acuerdo con un análisis realizado por ComparaOnline, las brechas entre la alternativa más económica y la más cara pueden superar el 40%, pese a tratarse de un seguro con coberturas idénticas establecidas por ley.

El estudio evidencia que, para un mismo tipo de vehículo, los valores del SOAP varían de manera considerable entre aseguradoras y canales de venta.

En el caso de los autos particulares, station wagon y jeeps, los precios van desde los $5.760 hasta los $7.690, lo que representa una diferencia del 34%. Para camionetas y furgones, la brecha es aún mayor: los valores fluctúan entre $7.490 y $10.690, con una diferencia de 43%.

Las motocicletas también presentan variaciones relevantes, con precios que oscilan entre $37.890 y $46.990, equivalentes a un 24% de diferencia. En tanto, los carros de arrastre registran la mayor dispersión, con valores que van desde $3.890 hasta $6.290, lo que implica una diferencia de 62%.

Desde ComparaOnline explican que estas variaciones no responden a cambios en la protección entregada por el seguro, ya que el SOAP cuenta con una cobertura única y obligatoria en todas las compañías.

“El Seguro Obligatorio SOAP tiene exactamente la misma cobertura en todas las compañías. La diferencia está en el precio, que puede variar de manera significativa entre aseguradoras. Comparar antes de contratar permite ahorrar y tomar una decisión informada“, dice Javier Arriola, Head of Brand Marketing de ComparaOnline.

El plazo para realizar el pago del SOAP 2026 es el martes 31 de marzo.