SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    SOAP 2026: diferencias de precio llegan a 43% en camionetas y furgones

    Un análisis de ComparaOnline revela brechas significativas en el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales según tipo de vehículo.

     

    El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) vuelve a mostrar amplias diferencias de precio de cara a 2026. De acuerdo con un análisis realizado por ComparaOnline, las brechas entre la alternativa más económica y la más cara pueden superar el 40%, pese a tratarse de un seguro con coberturas idénticas establecidas por ley.

    El estudio evidencia que, para un mismo tipo de vehículo, los valores del SOAP varían de manera considerable entre aseguradoras y canales de venta.

    En el caso de los autos particulares, station wagon y jeeps, los precios van desde los $5.760 hasta los $7.690, lo que representa una diferencia del 34%. Para camionetas y furgones, la brecha es aún mayor: los valores fluctúan entre $7.490 y $10.690, con una diferencia de 43%.

    SOUTHWORKSCREATIVE

    Las motocicletas también presentan variaciones relevantes, con precios que oscilan entre $37.890 y $46.990, equivalentes a un 24% de diferencia. En tanto, los carros de arrastre registran la mayor dispersión, con valores que van desde $3.890 hasta $6.290, lo que implica una diferencia de 62%.

    Desde ComparaOnline explican que estas variaciones no responden a cambios en la protección entregada por el seguro, ya que el SOAP cuenta con una cobertura única y obligatoria en todas las compañías.

    “El Seguro Obligatorio SOAP tiene exactamente la misma cobertura en todas las compañías. La diferencia está en el precio, que puede variar de manera significativa entre aseguradoras. Comparar antes de contratar permite ahorrar y tomar una decisión informada“, dice Javier Arriola, Head of Brand Marketing de ComparaOnline.

    El plazo para realizar el pago del SOAP 2026 es el martes 31 de marzo.

    Más sobre:NoticiasSOAP 2026Seguro automotrizAccidentesComparaOnline

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast destaca modelo migratorio de Hungría: “Colaboró para una situación económica y social mejor”

    El dólar busca terminar con su racha a la baja en medio del alza de la divisa en el mundo y baja del cobre

    Artista urbano investigado por delitos sexuales contra menores en Iquique queda en prisión preventiva

    Vacancia de locales en el centro de Santiago disminuye en 2025: sector de Santa Lucía muestra el mejor desempeño

    Bolsa de Santiago anota fuerte baja arrastrada por acciones de SQM y Latam Airlines

    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Kast destaca modelo migratorio de Hungría: “Colaboró para una situación económica y social mejor”
    Chile

    Kast destaca modelo migratorio de Hungría: “Colaboró para una situación económica y social mejor”

    Artista urbano investigado por delitos sexuales contra menores en Iquique queda en prisión preventiva

    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    El dólar busca terminar con su racha a la baja en medio del alza de la divisa en el mundo y baja del cobre
    Negocios

    El dólar busca terminar con su racha a la baja en medio del alza de la divisa en el mundo y baja del cobre

    Vacancia de locales en el centro de Santiago disminuye en 2025: sector de Santa Lucía muestra el mejor desempeño

    Bolsa de Santiago anota fuerte baja arrastrada por acciones de SQM y Latam Airlines

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes
    Tendencias

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron)

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra
    El Deportivo

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    Isidora Assler hace historia para el snowboard chileno y brilla en Mundial de Andorra 2026

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie
    Cultura y entretención

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán
    Mundo

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió