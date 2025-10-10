Solo se fabricarán 19 y cuesta casi 3 millones de euros: así es el exclusivo Capricorn 01 Zagato

La ingeniería alemana y el diseño italiano vuelven a encontrarse en un proyecto de alto vuelo: el Capricorn 01 Zagato, el primer híperdeportivo en llevar el nombre de Capricorn Group. Concebido y construido en Alemania, con carrocería firmada por Zagato, este modelo busca devolver la esencia del manejo puro a una industria dominada por la electrónica.

El bólido es impulsado por un motor V8 5.2 litros Supercharged que desarrolla más de 900 caballos de potencia y 1.000 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades y tracción trasera.

Su estructura monocasco de fibra de carbono tipo LMP1 y peso inferior a 1.200 kg garantizan una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos y una velocidad máxima de 360 km/h.

Más allá de las cifras, el modelo refleja la visión compartida entre Robertino Wild, CEO de Capricorn, y Andrea Michele Zagato, presidente de la casa italiana: un automóvil que devuelva al conductor el protagonismo absoluto.

Por eso, el interior adopta un estilo minimalista, con instrumentación analógica, tapizados en cuero Connolly y Alcantara, y piezas de titanio y aluminio macizo. Todo ha sido diseñado bajo la premisa “menos es más, pero de la más alta calidad”.

Solo 19 unidades serán producidas, un número que rinde homenaje al año de fundación de Zagato, 1919, y que refuerza el carácter de pieza de colección del modelo. Cada vehículo será ensamblado a mano y personalizado a gusto del comprador, con posibilidad de elegir acabados de carbono expuesto o patrones de tejido exclusivos.

Capricorn aporta su experiencia en tecnología ultraligera, adquirida en Fórmula 1, WEC y WRC, para trasladar al asfalto la precisión del automovilismo de competición.

Su sistema de suspensión con amortiguadores Bilstein de tres modos, frenos cerámicos Brembo y dirección asistida desconectable a alta velocidad buscan entregar una experiencia de conducción directa, física y sin filtros.

El Capricorn 01 Zagato tendrá un precio de 2,95 millones de euros y será comercializado exclusivamente por Louyet Group a coleccionistas seleccionados de Europa, Japón, Canadá y Medio Oriente.