¿Un auto eléctrico de solo $8 millones? Tata lo hace posible

Tata Motors prepara el lanzamiento oficial del renovado Tata Tiago EV, una actualización que transforma completamente la imagen y el equipamiento del pequeño eléctrico indio, manteniéndolo como una de las alternativas más accesibles del mercado mundial.

El modelo, cuya presentación definitiva está programada para este jueves 28 de mayo en India, recibe un rediseño integral que moderniza tanto el exterior como la propuesta tecnológica del vehículo. A simple vista, el nuevo Tiago EV abandona las líneas redondeadas conocidas hasta ahora para adoptar una estética más cuadrada y robusta, mucho más alineada con los diseños urbanos europeos.

El frontal incorpora nuevos faros LED, mientras que la zaga suma pilotos horizontales de aspecto más sofisticado. También destacan los nuevos paragolpes, las llantas rediseñadas de 15 pulgadas y unos pasos de rueda con molduras plásticas que aportan una apariencia más dinámica y moderna.

La variante eléctrica añade además elementos exclusivos, como superficies frontales cerradas y detalles específicos que refuerzan su identidad EV. El resultado general recuerda incluso a modelos compactos europeos, especialmente por sus proporciones y estilo visual.

Aunque Tata aún no revela oficialmente el habitáculo definitivo, distintos medios indios adelantan una evolución importante en tecnología y confort. Entre las novedades más destacadas aparecen un cuadro de instrumentos completamente digital y una nueva pantalla multimedia flotante de 10,25 pulgadas, además de elementos heredados de vehículos eléctricos superiores de la marca.

El equipamiento también dará un salto importante para el segmento. Se espera la incorporación de cámara de 360 grados, nuevos asientos con reposacabezas integrados y hasta seis airbags, una cifra poco habitual en vehículos urbanos de bajo costo fabricados en India.

Sin embargo, el gran atractivo del Tiago EV seguirá siendo su precio. Actualmente, la versión eléctrica arranca por debajo de los 8.000 euros ($8,4 millones), posicionándose entre los autos eléctricos más baratos del planeta. La versión a gasolina, en tanto, tiene un precio aún más reducido, cercano a los 4.000 euros ($4,2 millones).