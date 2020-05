Tesla llamando: la batería low cost del millón de millas

La última década ha sido de gran avance para el desarrollo de los autos eléctricos, en lo que a prestaciones, rendimiento y eficiencia se refiere. Sin embargo, su talón de Aquiles continúa siendo su alto costo de producción y consiguiente alto precio de venta. Algo que Tesla afirma haber resuelto.

Básicamente, el elevado costo de producción de las baterías de iones de litio es la razón por la que los autos eléctricos siguen siendo caros. Y si bien las economías de escala ya funciona en este giro de la industria, la gran demanda de “tierras raras” y metales preciosos para su construcción evita que su costo se aquilate.

Pues bien, el caso es que Tesla Motors anunció que en breve desvelará una revolucionaria batería que no solo equiparará el costo de un auto eléctrico al de uno convencional, si no que será extremadamente fiable y duradera.

Elon Musk, el CEO de la firma norteamericana, la llama la batería del millón de millas, haciendo referencia a una vida útil estimada en más de 1,5 millones de kilómetros. Este avance tecnológico será revelado en un evento llamado “Battery Day” que tendrá lugar muy pronto, de acuerdo con la marca.

Ante las incógnitas que surgen frente a este avance tecnológico, Reuters afirma que estas baterías tendrán un bajo nivel de cobalto - o prescindirán del cobalto - en su construcción y el uso de aditivos químicos, recubrimientos de última generación y materiales innovadores para reducir su nivel de desgaste interno. Tendrán una mayor densidad energética que las baterías existentes hasta la fecha.

Asimismo, se rumorea que estas baterías habrían sido desarrolladas con tecnología del proveedor chino CATL, cuyas baterías de litio-hierro-fosfato prescinden casi completamente del cobalto.

Estas baterías tendrían un costo inferior a los 80 dólares por kWh, acercando así los costos entre un auto eléctrico y su par a combustión.

