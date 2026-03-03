Toyota comienza las pruebas para el WRC 2027 con un posible regreso tras 30 años

Toyota Gazoo Racing ya probó en Portugal el prototipo con que competirá en el Campeonato Mundial de Rally 2027 bajo el nuevo reglamento técnico WRC27, marcando un claro salto respecto al actual Toyota GR Yaris Rally1 que ha dominado la categoría en los últimos años.

Las primeras imágenes cazadas del test muestran una silueta completamente distinta, un coupé de dos puertas camuflado que rompe con la estética del Yaris y que ha desatado especulaciones entre los aficionados y expertos.

El nuevo reglamento WRC27 obliga a adaptar una estructura de seguridad tipo space frame estandarizada, pero da libertad casi total a los fabricantes para diseñar la carrocería que deseen, siempre que cumpla con ciertas dimensiones. Esto ha llevado a Toyota a desarrollar un vehículo con proporciones más deportivas y agresivas, alejadas del formato hatchback tradicional.

Lo más llamativo de estas pruebas en el Algarve, en el sur de Portugal, es que el diseño en desarrollo recuerda en líneas generales a los deportivos Toyota de antaño, lo que alimenta los rumores de un regreso del legendario Toyota Celica.

La marca ya registró el nombre GR Celica en 2025, y ahora las formas captadas en el prototipo parecen encajar con esa posibilidad, evocando el espíritu del histórico Celica ST185 que dominó la competencia en la primera parte de la década de los 90.

Aunque la firma nipona no ha confirmado oficialmente que el nuevo WRC de 2027 utilice el nombre Celica, la combinación de una carrocería coupé inédita y la libertad de diseño de las nuevas reglas abre esa puerta. Además, varias fuentes señalan que el sonido del motor del prototipo, similar al del actual Rally2, y sus proporciones sugieren un desarrollo muy diferente al de los modelos anteriores.