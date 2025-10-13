Toyota presenta un adelanto del Corolla: nuevo look y eléctrico

En un adelanto de su presentación en el próximo Salón de Tokio, que se realiza a fin de mes, Toyota presentó un conceptual del Corolla que adelanta la próxima evolución del emblemático modelo compacto, que se anticipa será muy significativa.

El diseño del nuevo concepto rompe con lo habitual: líneas angulares, superficies tensas y un frontal más expresivo con ópticas integradas que fluyen hacia los laterales. En la zona trasera, la postura se ensancha y exhibe una apariencia muy deportiva.

En cuanto a motorización, muchos detalles no se entregaron. Sin embargo, el diseño parece exponer el más relevante: la presencia de la tapa de puerto de carga en el guardabarros delantero y la ausencia de parrilla sugiere que se trata de un híbrido enchufable o de un eléctrico, aunque no necesariamente pensando en un inmediato lanzamiento para esta opción.

La apariencia del vehículo más vendido del mundo tiene algo de hatchback y también de sedán, con cierta predominancia de este último. Se presenta un así un cambio importante respecto de la actual generación del modelo, lanzada en 2018.

Aunque no se ha confirmado la fecha de su llegada al mercado, se proyecta que sea durante 2026, año en que el modelo celebra su sexagésimo aniversario.

Los especialistas ubican a este Corolla en competencia por una participación de mercado con el Tesla Model 3 y el Polestar 2.