Toyota revive su linaje deportivo con los nuevos GR GT y GR GT3

Toyota vuelve a mirar de frente el mundo de los superdeportivos con los nuevos GR GT y GR GT3, dos prototipos que adelantan la visión más avanzada y deportiva de Gazoo Racing. El desarrollo de ambos modelos reunió a ingenieros, pilotos profesionales y al propio Akio Toyoda, buscando crear autos capaces de transmitir sensaciones precisas, controlables y coherentes con el ADN de la marca.

El proyecto se articula sobre tres elementos claves: centro de gravedad extremadamente bajo, peso reducido con alta rigidez y un trabajo aerodinámico planteado desde la ingeniería. Esta vez, la forma no guió a la función, sino al revés. Como resultado, el GR GT adopta el primer chasis completamente de aluminio producido por Toyota, reforzado con paneles de CFRP para mejorar la solidez estructural sin comprometer el peso.

En materia mecánica, el GR GT combina un V8 biturbo de 4,0 litros con lubricación por cárter seco y un motor eléctrico integrado en un transeje de nueva generación. La meta de desarrollo es superar los 650 CV y los 850 Nm, siempre con tracción trasera y una puesta a punto pensada para entregar una conducción precisa tanto en carretera como en circuito. Con una altura de apenas 1,19 metros, el modelo busca maximizar la estabilidad y la sensación de control.

El interior también responde a un enfoque funcional: posición de manejo optimizada desde la perspectiva de pilotos profesionales, visibilidad clara y mandos esenciales ubicados cerca del volante. Aunque su vocación es deportiva, no descuida la usabilidad diaria con comandos físicos para funciones básicas.

El GR GT3, por su parte, toma esta misma base técnica, pero adaptada a las exigencias de la categoría GT3 de la FIA. Toyota apunta a crear un auto competitivo y también accesible para pilotos de distintos niveles. Gazoo Racing trabaja en un programa de apoyo para equipos clientes, reforzando la intención de que el modelo sea una opción real en la parrilla internacional.

Ambos prototipos continúan en fase de desarrollo y su lanzamiento está previsto para 2027, marcando una nueva etapa para Toyota en el ámbito de los superdeportivos.