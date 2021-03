Trabajadores de la planta canadiense de General Motors se vuelcan a las protestas por el cierre

El Primer Ministro canadiense Justin Trudeau expresó su “profunda desilusión” con la decisión de General Motors de cerrar la planta de Oshawa, una jugada de la que el líder norteamericano se enteró solo este domingo y la que hoy contó con la respuesta de los trabajadores que organizaron una protesta. GM dijo que la clausura afecta a un total de 2.973 trabajadores. La plana total del gigante americano en el país más boreal del continente es de 8.150 empleos.

Los obreros en la alianza Unifor marcharon a las calles desde la planta Oshawa "en protesta" del anuncio de Mary Barra en representación de General Motors. "Me he mudado con mi familia dos veces por esta compañía y ahora me hacen esto", dijo un emocionado trabajador a la cadena CBC TV mientras se retiraba de la planta.

Actualmente, la planta canadiense de Oshawa fabrica los modelos Cadillac XTS y los sedanes Chevrolet Impala. Bajo el contrato de cuatro años firmado en 2016 entre GM y Unidor, el gigante americano debió notificar con un año de anticipación el cierre. Así, GM bajará la cortina en diciembre de 2019.

"Hablé con Mary Barra para expresarle mi profunda desilusión por el cierre", tuiteó Trudeau el lunes. "Haremos todo para ayudar a las familias afectadas por esta noticia", agregó.

Un ejecutivo de la industria automotora canadiense dijo a Reuters que hubiera resultado dificultoso para el gobierno canadiense mantener la fábrica funcionando. “El Ejecutivo ha hecho todo para mantenerla a flote. Obviamente los incentivos en sí mismo no mantienen una factoría abierta”, dijo manteniendo la reserva de su identidad.