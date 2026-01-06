SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    El adelanto de Mitsubishi que sugiere el regreso de su SUV más emblemático

    Un video corporativo de la marca muestra las primeras señales de un todoterreno de gran tamaño, que podría marcar el retorno del histórico Montero/Pajero.

     

    Mitsubishi arrancó el año con un video corporativo que dejó entrever el desarrollo de su próximo SUV insignia. En una breve secuencia, incluida hacia el final del registro y asociada a la identidad Ralliart, se observa la silueta de un modelo de grandes proporciones, lo que ha reactivado las expectativas sobre el posible regreso del Pajero (o Montero, como se le conoce por estos lados, o también Shogún).

    El emblemático nombre dentro de la historia de la marca dejó de producirse en 2021. Desde entonces, la firma japonesa había confirmado el desarrollo de un nuevo SUV de gran tamaño, aunque sin entregar mayores antecedentes. El reciente teaser es la señal más concreta hasta ahora sobre ese proyecto.

    Un SUV con rasgos más cercanos al off-road

    Al analizar las imágenes del video, se aprecia un vehículo con líneas rectas, capó alto y una carrocería de formas cuadradas. El diseño sugiere un enfoque más robusto que el de un SUV urbano tradicional. Destacan luces diurnas LED verticales y una franja horizontal en el frontal, en línea con el lenguaje de diseño actual de Mitsubishi.

    Si bien algunos elementos recuerdan al Mitsubishi Destinator, lanzado en el sudeste asiático, las diferencias son evidentes. El modelo del teaser se ve más alto, largo y con mayor despeje del suelo, además de contar con estribos laterales, lo que apunta a una vocación todoterreno más marcada.

    Fotografías espía captadas en Europa y Asia refuerzan esta impresión, mostrando una postura que sugiere el uso de un chasis de largueros, en lugar de una estructura monocasco. Esto coincide con versiones que indican que el nuevo SUV utilizaría una plataforma derivada de la Triton y del Pajero Sport, con tracción trasera y sistema de tracción integral, además de eje rígido trasero.

    Según reportes desde Japón, la producción del nuevo SUV insignia de Mitsubishi comenzaría hacia fines de 2026 en Tailandia, con exportaciones a otros mercados. En cuanto a motorizaciones, se espera la presencia de motores turbodiésel, mientras que versiones híbridas también estarían en evaluación, aunque la marca aún no ha entregado confirmaciones oficiales.

    Mitsubishi adelantó que entregará más información durante los próximos meses, por lo que no se descarta una presentación preliminar durante eventos como el Salón de Tokio 2026, que se realiza en estos días. Por ahora, los fanáticos tienen el teaser para seguir creyendo en el regreso de un clásico del todoterreno.

    Más sobre:NoticiasMitsubishiMonteroPajeroSUV

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales

    “Maduro tiene que volver a Venezuela”: Carmona refuerza postura del PC por operación de Estados Unidos en Caracas

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Bolsa de Santiago cotiza en nuevo récord y el Ipsa se acerca a la barrera de los 11.000 puntos

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    Alfredo Moreno cuestiona dichos de Vallejo sobre que cobre y litio estarían en riesgo tras operación de EE.UU. en Venezuela

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales
    Chile

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales

    “Maduro tiene que volver a Venezuela”: Carmona refuerza postura del PC por operación de Estados Unidos en Caracas

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”
    Negocios

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Bolsa de Santiago cotiza en nuevo récord y el Ipsa se acerca a la barrera de los 11.000 puntos

    La voz de los territorios

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games
    Tendencias

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    El mensaje de Marcelo Díaz a Eduardo Vargas por su regreso a la U: “Tiene un nombre grande acá y en Chile”
    El Deportivo

    El mensaje de Marcelo Díaz a Eduardo Vargas por su regreso a la U: “Tiene un nombre grande acá y en Chile”

    Los piratas encuentran un tesoro: Lucas Pratto está a una firma de convertirse en refuerzo de Coquimbo Unido

    Solo Tomás Barrios sobrevive a un martes para el olvido para los tenistas chilenos en Camberra y Hong Kong

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro
    Cultura y entretención

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro

    Muere Béla Tarr, leyenda del cine experimental

    Así se gestó la llegada de Prince al final de Stranger Things (y por qué Kate Bush fue clave)

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real
    Mundo

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    La Unión Europea anuncia que mantendrá contacto con Delcy Rodríguez aunque sin reconocer su legitimidad

    El opositor venezolano Edmundo González defiende que las transiciones “no son lineales ni simples”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso