El adelanto de Mitsubishi que sugiere el regreso de su SUV más emblemático

Mitsubishi arrancó el año con un video corporativo que dejó entrever el desarrollo de su próximo SUV insignia. En una breve secuencia, incluida hacia el final del registro y asociada a la identidad Ralliart, se observa la silueta de un modelo de grandes proporciones, lo que ha reactivado las expectativas sobre el posible regreso del Pajero (o Montero, como se le conoce por estos lados, o también Shogún).

El emblemático nombre dentro de la historia de la marca dejó de producirse en 2021. Desde entonces, la firma japonesa había confirmado el desarrollo de un nuevo SUV de gran tamaño, aunque sin entregar mayores antecedentes. El reciente teaser es la señal más concreta hasta ahora sobre ese proyecto.

Un SUV con rasgos más cercanos al off-road

Al analizar las imágenes del video, se aprecia un vehículo con líneas rectas, capó alto y una carrocería de formas cuadradas. El diseño sugiere un enfoque más robusto que el de un SUV urbano tradicional. Destacan luces diurnas LED verticales y una franja horizontal en el frontal, en línea con el lenguaje de diseño actual de Mitsubishi.

Si bien algunos elementos recuerdan al Mitsubishi Destinator, lanzado en el sudeste asiático, las diferencias son evidentes. El modelo del teaser se ve más alto, largo y con mayor despeje del suelo, además de contar con estribos laterales, lo que apunta a una vocación todoterreno más marcada.

Fotografías espía captadas en Europa y Asia refuerzan esta impresión, mostrando una postura que sugiere el uso de un chasis de largueros, en lugar de una estructura monocasco. Esto coincide con versiones que indican que el nuevo SUV utilizaría una plataforma derivada de la Triton y del Pajero Sport, con tracción trasera y sistema de tracción integral, además de eje rígido trasero.

Según reportes desde Japón, la producción del nuevo SUV insignia de Mitsubishi comenzaría hacia fines de 2026 en Tailandia, con exportaciones a otros mercados. En cuanto a motorizaciones, se espera la presencia de motores turbodiésel, mientras que versiones híbridas también estarían en evaluación, aunque la marca aún no ha entregado confirmaciones oficiales.

Mitsubishi adelantó que entregará más información durante los próximos meses, por lo que no se descarta una presentación preliminar durante eventos como el Salón de Tokio 2026, que se realiza en estos días. Por ahora, los fanáticos tienen el teaser para seguir creyendo en el regreso de un clásico del todoterreno.