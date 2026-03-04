SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Un concept car sin límites técnicos: Xiaomi se suma a Vision GT

    El primer hyperauto virtual de la marca china debuta en Gran Turismo 7 y se exhibe en el MWC 2026

     

    En el marco del Mobile World Congress, Xiaomi presentó su interpretación de un hyperauto eléctrico para el universo de los simuladores. Se trata del Xiaomi Vision Gran Turismo, un modelo digital creado para Gran Turismo 7, desarrollado junto a Polyphony Digital Inc.

    La invitación vino de Kazunori Yamauchi, productor histórico de la saga, quien abrió la puerta a que la firma tecnológica se sumara al proyecto Vision Gran Turismo. Con ello, Xiaomi se convierte en la primera empresa de tecnología en integrar esta colección de autos conceptuales creados exclusivamente para el videojuego.

    El Xiaomi Vision Gran Turismo fue descrito por la marca como un superdeportivo “esculpido por el viento”. La cabina, con forma de lágrima, se integra en una carrocería atravesada por conductos de aire y superficies que buscan eficiencia aerodinámica real, más allá de lo visual.

    En cifras simuladas, el modelo alcanza un coeficiente de resistencia de 0,29 y una carga aerodinámica de -1,2, gracias a soluciones como el sistema Active Wake Control y las llantas Accretion.

    “Los superautos eléctricos deben responder a una pregunta fundamental: ¿Menos resistencia para ir más rápido en recta o más carga para dominar las curvas?”, lanzó Tianyuan Li, jefe de diseño de Xiaomi EV. “La solución está en el equilibrio”.

    Yamauchi comentó tras conocer el proyecto: “Cuando vi que Xiaomi había resuelto la contradicción entre baja resistencia y alta carga aerodinámica, me quedé realmente asombrado”.

    En el interior aparece el concepto “Sofa Racer”. Tablero, puertas y asientos forman una estructura continua que envuelve al conductor, alejándose de la clásica butaca tipo bucket. El volante estilo mariposa y la pantalla panorámica refuerzan la orientación hacia quien maneja.

    El sistema Xiaomi Pulse interactúa mediante luces y sonidos, mientras la integración con el ecosistema “Human x Car x Home” permite que el vehículo detecte el estado del conductor y ajuste el ambiente. La idea, según la marca, es que el auto deje de ser sólo una máquina y se transforme en un acompañante inteligente.

    Aunque es un ejercicio digital, el proyecto toma referencias del desarrollo real de la compañía, incluido el desempeño del Xiaomi SU7 Ultra en Nürburgring. El Vision Gran Turismo marca así un nuevo capítulo en la relación entre tecnología, simulación y diseño automotriz

    Más sobre:NoticiasXiaomiVision Gran TurismoGran Turismo 7hyperauto eléctricoMWC 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”

    Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Los 15 cuestionamientos de la oposición al manejo fiscal que la Dipres deberá responder antes del 11 de marzo

    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    ACHM advierte a la futura ministra de Salud de un posible colapso hospitalario y propone una mesa técnica para buscar soluciones

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Rating del miércoles 3 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 3 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”
    Chile

    Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    ACHM advierte a la futura ministra de Salud de un posible colapso hospitalario y propone una mesa técnica para buscar soluciones

    Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico
    Negocios

    Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico

    Los 15 cuestionamientos de la oposición al manejo fiscal que la Dipres deberá responder antes del 11 de marzo

    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    El desolador presente de Aston Martin a solo días del estreno de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia
    El Deportivo

    El desolador presente de Aston Martin a solo días del estreno de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia

    La grave denuncia de los deportes federados por la Ley de Sociedades Anónimas: “Abre una brecha cada vez más grande con el fútbol”

    El proceso de reconstrucción tras el grave incendio en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Curauma

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”
    Cultura y entretención

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    Guía: películas para entender el presente y pasado reciente de Irán

    Irán pospone sin fecha el funeral en honor a Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Irán pospone sin fecha el funeral en honor a Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Cómo el conflicto en Medio Oriente podría beneficiar a Putin

    OTAN intercepta un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo de Turquía

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?