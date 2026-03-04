Un concept car sin límites técnicos: Xiaomi se suma a Vision GT

En el marco del Mobile World Congress, Xiaomi presentó su interpretación de un hyperauto eléctrico para el universo de los simuladores. Se trata del Xiaomi Vision Gran Turismo, un modelo digital creado para Gran Turismo 7, desarrollado junto a Polyphony Digital Inc.

La invitación vino de Kazunori Yamauchi, productor histórico de la saga, quien abrió la puerta a que la firma tecnológica se sumara al proyecto Vision Gran Turismo. Con ello, Xiaomi se convierte en la primera empresa de tecnología en integrar esta colección de autos conceptuales creados exclusivamente para el videojuego.

El Xiaomi Vision Gran Turismo fue descrito por la marca como un superdeportivo “esculpido por el viento”. La cabina, con forma de lágrima, se integra en una carrocería atravesada por conductos de aire y superficies que buscan eficiencia aerodinámica real, más allá de lo visual.

En cifras simuladas, el modelo alcanza un coeficiente de resistencia de 0,29 y una carga aerodinámica de -1,2, gracias a soluciones como el sistema Active Wake Control y las llantas Accretion.

“Los superautos eléctricos deben responder a una pregunta fundamental: ¿Menos resistencia para ir más rápido en recta o más carga para dominar las curvas?”, lanzó Tianyuan Li, jefe de diseño de Xiaomi EV. “La solución está en el equilibrio”.

Yamauchi comentó tras conocer el proyecto: “Cuando vi que Xiaomi había resuelto la contradicción entre baja resistencia y alta carga aerodinámica, me quedé realmente asombrado”.

En el interior aparece el concepto “Sofa Racer”. Tablero, puertas y asientos forman una estructura continua que envuelve al conductor, alejándose de la clásica butaca tipo bucket. El volante estilo mariposa y la pantalla panorámica refuerzan la orientación hacia quien maneja.

El sistema Xiaomi Pulse interactúa mediante luces y sonidos, mientras la integración con el ecosistema “Human x Car x Home” permite que el vehículo detecte el estado del conductor y ajuste el ambiente. La idea, según la marca, es que el auto deje de ser sólo una máquina y se transforme en un acompañante inteligente.

Aunque es un ejercicio digital, el proyecto toma referencias del desarrollo real de la compañía, incluido el desempeño del Xiaomi SU7 Ultra en Nürburgring. El Vision Gran Turismo marca así un nuevo capítulo en la relación entre tecnología, simulación y diseño automotriz