Toyota rinde homenaje a Sébastien Ogier con un exclusivo GR Yaris

Toyota decidió marcar el noveno campeonato mundial de rally de Sébastien Ogier con un GR Yaris distinto a lo habitual. Se trata de una versión trabajada junto al propio piloto y recoge soluciones que vienen directo del WRC.

El galo alcanzó su noveno título en Arabia Saudita, pese a competir en solo 11 fechas del calendario. Con eso, igualó y superó registros históricos, sumando campeonatos con tres fabricantes distintos: Volkswagen, Ford y Toyota. Ese recorrido explica el peso simbólico que tiene esta edición especial.

El GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition se basa en la versión Aero Performance. Está disponible en un color exclusivo, con llantas negras mate y pinzas de freno azules. En la parrilla aparece un pequeño guiño a la bandera francesa, mientras que los laterales suman gráficos específicos y un emblema conmemorativo en la parte trasera.

En el parabrisas destaca la firma “Morizo”, seudónimo del CEO de la firma, Akio Toyoda, quien participó activamente en el desarrollo del auto.

Puertas adentro, el enfoque es claro: manejo. Incorpora freno de mano vertical tapizado en cuero, volante de menor diámetro con costuras tricolor y una placa numerada. El panel digital cambia su información según el modo de conducción seleccionado.

Modos especiales desarrollados con Ogier

Esta edición suma dos configuraciones nuevas de tracción integral. El modo SEB prioriza el eje trasero con un reparto 40:60, buscando mayor precisión en curva. El modo Morizo, en tanto, bloquea ambos ejes en aceleración y libera según la frenada, una puesta a punto que Ogier prefirió tras probarla en distintas superficies.

Según explicó Toyota, estas configuraciones nacen directamente de la experiencia en rally.

El modelo se presentó como prototipo en el Rally de Montecarlo. Una vez finalizado su desarrollo, se fabricarán solo 200 unidades, con la mitad destinadas a Europa. Un GR Yaris que no busca adornos, sino contar una historia desde el volante.