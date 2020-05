¡Un Mustang de regalo por promover que mujeres conduzcan en A. Saudita!

A fines de junio te contamos del gran triunfo que las mujeres obtuvieron en Arabia Saudita luego de que el Rey Salman emitiera un decreto levantando la prohibición para que ellas obtuvieran una licencia de conducir. Renault y Jaguar habían participado activamente de las celebraciones, con actos en Francia y Arabia Saudita, respectivamente. Ahora es turno de reconocer a quienes impulsaron el fin de la restricción y Ford se ha encargado de visibilizar a una de las grandes promotoras de este nuevo trato.

Mustang

Se trata de Sahar Hasan Nasif, una profesora universitaria de inglés retirada que además es activista y luchó para conseguir este derecho tan elemental en el mundo occidental. Hasan tiene 63 años y en su vida como activista incluso fue encarcelada en una oportunidad al filmarse conduciendo en los alrededores de la ciudad de Jeddah.

Ford quiso reconocerla de una gran forma y le obsequió un Mustang GT convertible para que ahora no solo pueda conducir, sino que lo haga al volante de este pony movido por un propulsor de 5.0 litros. El regalo no pudo haber sido mejor escogido, pues la ex profesora dice que su amor por el muscle car nació en 1999 cuando arrendó un Mustang en California.

Los ejecutivos de Ford le entregaron las llaves a Hasan en un acto celebrado precisamente en Jeddah y contó con la presencia de familiares y amigos, incluidos sus seis hijos y 16 nietos. El deportivo americano tiene acabado Triple Yellow Tri Coat, con detalles negros que contrastan con la carrocería amarilla y las llantas de 19 pulgadas negras.

El bloque bencinero de 5.000 cc produce una potencia total de 560 Hp y es gestionado por una caja de cambios automática de 10 relaciones. El nuevo bólido fabricado en Michigan incorpora el sistema de inicio silencioso, de manera que Hasan podrá arrancar el Ford sin incomodar a nadie de su familia ni a sus vecinos.