SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    La caravana elegante, liviana y con look futurista de Honda: ideal para camping y escapadas

    La marca japonesa presentó un remolque diseñado para SUV compactos, enfocado en viajes cortos, uso práctico y vida al aire libre.

     

    Honda amplió su mirada sobre la movilidad, esta vez con un remolque de camping liviano pensado para SUV compactos y crossovers. No se trata de un auto ni de una moto, sino de una solución orientada a escapadas fuera de la ciudad, diseñada para quienes buscan viajar de forma simple, sin depender de vehículos grandes ni complejos.

    El proyecto nace a partir del prototipo Honda Base Station, una caravana conceptual desarrollada por la propia marca. Su objetivo es ofrecer una alternativa práctica para viajes cortos, camping y actividades al aire libre, con énfasis en el bajo peso, el fácil remolque y la compatibilidad con vehículos de uso cotidiano.

    Honda adelantó que el modelo de producción mantendrá el enfoque del concepto original: un camper de eje simple, liviano y funcional, que permita sumar autonomía y comodidad sin cambiar radicalmente la forma de moverse. Se estima que podría pesar 700 kilos. La propuesta apunta a integrar el ocio y la aventura de manera natural al uso del automóvil.

    El desarrollo estuvo a cargo de los equipos de diseño e ingeniería de Honda en California y Ohio, los mismos responsables de iniciativas como el Motocompacto, el scooter eléctrico plegable orientado a trayectos urbanos cortos. Esta continuidad refleja una misma lógica de trabajo, centrada en soluciones concretas y pensadas para el uso real, tanto en ciudad como fuera de ella.

    La incursión en este segmento es fiel a la historia de la marca. En décadas pasadas, Honda ya había explorado propuestas alternativas como el Kick ‘n’ Go, un scooter infantil de tres ruedas. El nuevo remolque retoma ese espíritu y lo proyecta a un escenario actual, donde la naturaleza y el tiempo libre ganan espacio dentro del concepto de movilidad.

    Sobre su precio, se estima que cuando salga a producción costará entre US$20.000 y US$40.000.

    Más sobre:NoticiasHondaRemolqueSUVCampingCaravanaOutdoor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    Postergación de cuotas y facilidades crediticias: la respuesta de los bancos ante la emergencia por incendios

    Ministro García en discusión por proyecto de ley: Instalación de medidores inteligentes costaría US$3.000 millones

    145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales
    Chile

    145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales

    Admisión 2026: Mineduc destaca aumento en la cantidad de jóvenes de menores ingresos que acceden a universidades

    Aumentan a 878 la cifra de viviendas destruidas por incendios forestales y se mantienen 18 siniestros en combate

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas
    Negocios

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    Postergación de cuotas y facilidades crediticias: la respuesta de los bancos ante la emergencia por incendios

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata
    Tendencias

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”
    El Deportivo

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”

    Lucas Pratto palpita la final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y la UC: “No importa quién esté en frente”

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660
    Cultura y entretención

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Legado de Gabriela Mistral: diputados oficiarán a editoriales y buscan extender sus derechos de autor por una década

    Oscar 2026: Una batalla tras otra y Pecadores lideran las nominaciones

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania
    Mundo

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Trump lanza la Junta de Paz para Gaza y apunta a su expansión global

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer