La caravana elegante, liviana y con look futurista de Honda: ideal para camping y escapadas

Honda amplió su mirada sobre la movilidad, esta vez con un remolque de camping liviano pensado para SUV compactos y crossovers. No se trata de un auto ni de una moto, sino de una solución orientada a escapadas fuera de la ciudad, diseñada para quienes buscan viajar de forma simple, sin depender de vehículos grandes ni complejos.

El proyecto nace a partir del prototipo Honda Base Station, una caravana conceptual desarrollada por la propia marca. Su objetivo es ofrecer una alternativa práctica para viajes cortos, camping y actividades al aire libre, con énfasis en el bajo peso, el fácil remolque y la compatibilidad con vehículos de uso cotidiano.

Honda adelantó que el modelo de producción mantendrá el enfoque del concepto original: un camper de eje simple, liviano y funcional, que permita sumar autonomía y comodidad sin cambiar radicalmente la forma de moverse. Se estima que podría pesar 700 kilos. La propuesta apunta a integrar el ocio y la aventura de manera natural al uso del automóvil.

El desarrollo estuvo a cargo de los equipos de diseño e ingeniería de Honda en California y Ohio, los mismos responsables de iniciativas como el Motocompacto, el scooter eléctrico plegable orientado a trayectos urbanos cortos. Esta continuidad refleja una misma lógica de trabajo, centrada en soluciones concretas y pensadas para el uso real, tanto en ciudad como fuera de ella.

La incursión en este segmento es fiel a la historia de la marca. En décadas pasadas, Honda ya había explorado propuestas alternativas como el Kick ‘n’ Go, un scooter infantil de tres ruedas. El nuevo remolque retoma ese espíritu y lo proyecta a un escenario actual, donde la naturaleza y el tiempo libre ganan espacio dentro del concepto de movilidad.

Sobre su precio, se estima que cuando salga a producción costará entre US$20.000 y US$40.000.