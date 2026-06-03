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    Venta de vehículos nuevos acumula un alza de casi 5% en 2026

    El total hasta ahora es de 126.998 unidades. Las cifras de mayo fueron 0,5% mayor a las del mismo mes en 2025.

     
    Anac

    El informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) correspondiente a mayo muestra que se comercializaron 24.449 unidades nuevas de vehículos livianos y medianos, un crecimiento de 0,5% en comparación con igual mes de 2025.

    De esta forma, la venta acumulada de 2026 es de 126.998 patentamientos, lo que significa un alza de 4,7%, frente al mismo período del año anterior.

    De acuerdo a la organización “esta cifra refleja una recuperación sostenida del sector automotor en los últimos cuatro meses, con una demanda que ha comenzado a estabilizarse, tras la volatilidad observada en los años anteriores”.

    En comparación con abril, como es habitual, los números de mayo fueron menores, pues el mes pasado hubo 27.572 vehículos comercializados, que lo dejan hasta ahora como el mejor del año.

    Por segmentos en términos acumulados, los SUV alcanzan 68.384 unidades y crecieron 14,8%, llegando a 53,8% del mercado. Las camionetas suman 25.966 (+5,1% y 20,4% del total), que los vehículos comerciales llegaron a 11.724 unidades (-19,1% y 16,5%), y los de pasajeros acumularon 20.924 (-7,3% y 9,2%).

    Respecto a las marcas, Toyota sigue al frente, con 10.219 unidades. Sus escoltas, al igual que en abril, con Suzuki (9.658) y Hyundai (8.514).

    ¿Cuáles son las marcas más vendidas en Chile en 2026?

    • Toyota: 10.219
    • Suzuki: 9.658
    • Hyundai: 8.514
    • Kia: 7.468
    • Chevrolet: 6.801
    • GWM: 6.666
    • Ford: 6.478
    • Peugeot: 5.714
    • Changan: 5.696
    • Mitsubishi: 4.807
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