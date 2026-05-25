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    Vision BMW Alpina anticipa el futuro de la histórica firma alemana

    El prototipo presentado en el Concorso d’Eleganza Villa d’Este adelanta el lenguaje de diseño y la dirección de la que será la primera generación de la marca en su nueva era.

     

    Con la presentación del Vision BMW Alpina, se da por comenzada la nueva etapa para Alpina. La primera muestra de la integración definitiva de la histórica firma dentro del Grupo BMW, anticipa el diseño, la filosofía y la identidad que tendrán sus futuros modelos de producción.

    Presentado en el prestigioso Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, en Italia, el Vision BMW Alpina funciona como una declaración de intenciones para una marca que durante décadas se especializó en crear versiones más refinadas, rápidas y exclusivas de los modelos BMW.

    Ahora, convertida oficialmente en una submarca de lujo dentro del grupo alemán, Alpina prepara una nueva generación de vehículos que buscarán combinar rendimiento, confort y sofisticación bajo una identidad propia.

    El primer modelo de producción derivado de esta nueva etapa llegará en 2027 y estará inspirado en el BMW Serie 7. Aunque la marca todavía no entrega detalles definitivos, el Vision BMW Alpina deja claras varias pistas sobre el rumbo que tomará el futuro sedán de lujo.

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    El prototipo exhibe una silueta imponente de 5,20 metros de largo, con proporciones elegantes, una postura baja y una marcada influencia coupé. Su diseño rescata elementos históricos de la firma, como el frontal tipo “nariz de tiburón”, las tradicionales líneas decorativas laterales y las llantas multirradio, reinterpretadas bajo un lenguaje mucho más moderno y minimalista.

    BMW también confirmó que el concept incorpora un motor V8, lo que sugiere que el futuro modelo de producción mantendrá la tradición mecánica de Alpina, enfocada en grandes motores capaces de ofrecer altas prestaciones sin sacrificar refinamiento ni comodidad.

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    Más allá de las cifras, el Vision BMW Alpina pone énfasis en una filosofía que ha acompañado a la marca desde su fundación en 1965: un conductor cómodo puede ser también un conductor más rápido. Por ello, el prototipo incorpora un modo de conducción Comfort+, pensado para ofrecer un comportamiento aún más suave y refinado que los ajustes convencionales de BMW.

    En el interior, el concept adopta el nuevo BMW Panoramic iDrive de la plataforma Neue Klasse, combinado con materiales premium, detalles artesanales y una ambientación inspirada en el lujo contemporáneo. El diseño busca transmitir exclusividad sin caer en excesos visuales, manteniendo el enfoque elegante y discreto que históricamente ha caracterizado a Alpina.

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    La presentación de este prototipo también representa un momento simbólico para la firma fundada por Burkard Bovensiepen en Buchloe, Alemania. Durante más de medio siglo, Alpina operó como preparador independiente especializado en modelos BMW, construyendo una reputación basada en vehículos de altas prestaciones aptos para largas distancias y uso cotidiano.

    Ahora, bajo control total del Grupo BMW, la marca inicia una nueva era donde el Vision BMW Alpina aparece como la antesala concreta de lo que serán sus próximos vehículos: modelos de lujo con identidad propia, tecnología avanzada y un equilibrio entre deportividad y confort que buscará diferenciarse dentro del universo premium europeo.

    Más sobre:NoticiasBMW AlpinaVision BMW AlpinaAutos prototitposVehículos de lujo

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