Volkswagen deja ver un adelanto de su futuro eléctrico

Este domingo 7 de septiembre, la marca alemana estrenaría en el Salón de Munich un prototipo que anticipa las líneas de sus próximos vehículos en este sistema.

 

El jefe de diseño de Volkswagen, Andreas Mindt, abrió espacio a las especulaciones sobre las novedades de la marca, en especial a las que mostrará en el próximo IAA Mobility 2025, que se realizará entre el 9 y el 14 de septiembre en Munich.

El ejecutivo subió a su cuenta de Instagram dos imágenes de un prototipo que la marca germana presentará en el Salón, con el mensaje: “Llevando nuestro futuro más allá. Líneas que definen lo que viene . El diseño habla por sí solo”.

Además, incluyó una fecha para conocer más detalles de lo que está hablando: domingo 7 de septiembre, a las 9:00 horas de Chile (14:00 horas en Alemania).

Los bocetos muestran un SUV compacto, con llantas amplias, que podrían ser solo parte del dibujo, barras LED al frente y atrás, y el emblema VW trasero iluminado en color rojo.

Los especialistas apuntan a que se trata de un nuevo vehículo eléctrico de Volkswagen, muy similar a su futuro modelo de producción. Sería el hermano pequeño del ID.4 y el símil eléctrico del T-Cross, recientemente presentado.

Otros datos entregados por medios europeos es que competirá con el Peugeot E-2008 y el Ford Puma Gen-E, que utilizará la plataforma MEB Entry, que será fabricado en la planta de Pamplona y que su precio debería rondar los 30 mil euros ($34 millones, aproximadamente).

Más sobre:NoticiasLanzamientosVolkswagenAutos eléctricosSalón de MunichIAA Mobility 2025ElectromovilidadAndreas Mindt

