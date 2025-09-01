Volkswagen deja ver un adelanto de su futuro eléctrico

El jefe de diseño de Volkswagen, Andreas Mindt, abrió espacio a las especulaciones sobre las novedades de la marca, en especial a las que mostrará en el próximo IAA Mobility 2025, que se realizará entre el 9 y el 14 de septiembre en Munich.

El ejecutivo subió a su cuenta de Instagram dos imágenes de un prototipo que la marca germana presentará en el Salón, con el mensaje: “Llevando nuestro futuro más allá. Líneas que definen lo que viene . El diseño habla por sí solo”.

Además, incluyó una fecha para conocer más detalles de lo que está hablando: domingo 7 de septiembre, a las 9:00 horas de Chile (14:00 horas en Alemania).

Los bocetos muestran un SUV compacto, con llantas amplias, que podrían ser solo parte del dibujo, barras LED al frente y atrás, y el emblema VW trasero iluminado en color rojo.

Los especialistas apuntan a que se trata de un nuevo vehículo eléctrico de Volkswagen, muy similar a su futuro modelo de producción. Sería el hermano pequeño del ID.4 y el símil eléctrico del T-Cross, recientemente presentado.

Otros datos entregados por medios europeos es que competirá con el Peugeot E-2008 y el Ford Puma Gen-E, que utilizará la plataforma MEB Entry, que será fabricado en la planta de Pamplona y que su precio debería rondar los 30 mil euros ($34 millones, aproximadamente).