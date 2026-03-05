SUSCRÍBETE
    Volkswagen supera los dos millones de vehículos eléctricos

    La marca alemana alcanzó la cifra con un ID.3 fabricado en Zwickau, en el marco de su desarrollo eléctrico iniciado hace más de una década.

     

    La transición eléctrica de Volkswagen sigue sumando capítulos. La marca alemana informó que alcanzó los dos millones de vehículos 100% eléctricos entregados a clientes en distintos mercados. La unidad que marcó el registro fue un Volkswagen ID.3, producido en la planta de Zwickau, Alemania.

    El camino comenzó en 2013 con el Volkswagen e-up!, modelo urbano que abrió la etapa moderna de electromovilidad en la compañía. Más tarde se incorporó el Volkswagen e-Golf, previo a la llegada de la familia ID., desarrollada sobre la plataforma MEB.

    VW ID.4 ingo barenschee

    “Sentamos las bases de la electromovilidad desde el principio y estamos impulsando nuestra transformación hacia un futuro totalmente eléctrico con una clara prioridad estratégica”, dijo Martin Sander, integrante del directorio responsable de Ventas, Marketing y Postventa.

    Los modelos con mayor volumen

    Dentro de la actual gama, tres modelos concentran la mayor parte de las entregas.

    El Volkswagen ID.4 encabeza la lista con cerca de 901 mil unidades, con presencia en Europa, China y Estados Unidos. Le sigue el ID.3, con aproximadamente 628 mil ejemplares, siendo el primer modelo ID. lanzado en 2020 y orientado al segmento compacto.

    Volkswagen AG

    Más reciente es el Volkswagen ID.7, sedán que debutó en 2023 y que luego sumó la variante familiar Tourer. Hasta ahora registra del orden de 132 mil unidades entregadas.

    Para 2026, la marca prepara la llegada del Volkswagen ID. Polo, uno de cuatro eléctricos enfocados en el segmento pequeño y compacto. Según la compañía, el objetivo es ampliar la oferta en categorías de alto volumen.

    MATTHIAS RIETSCHEL

    Zwickau y Dresde

    La planta de Zwickau es uno de los ejes productivos de esta etapa. Solo en 2025 salieron de sus líneas alrededor de 212 mil autos eléctricos, destinados a distintos mercados.

    En tanto, la Fábrica Transparente de Dresde opera hoy principalmente como centro de experiencia y entrega. El año pasado se traspasaron allí cerca de 3.500 vehículos, más del 90% eléctricos o híbridos. La unidad que completó los dos millones fue entregada en ese recinto a Kirsten Vormbrock.

    Más sobre:NoticiasVolkswagenID.3ID.4electromovilidadautos eléctricos

