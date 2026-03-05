Volvo realiza la actualización de software más grande de su historia

A partir de esta semana, Volvo Cars comenzó la actualización remota más amplia realizada por la marca hasta ahora. Cerca de 2,5 millones de vehículos en 85 países incorporarán la nueva interfaz llamada Volvo Car UX, que redefine el uso de la pantalla central y simplifica varias funciones cotidianas.

Los modelos fabricados desde 2020 con Google integrado podrán recibir la mejora sin pasar por el taller, siempre que cuenten con conexión de datos activa. La descarga se realiza de forma inalámbrica, tal como ocurre con las actualizaciones de un teléfono.

El rediseño apunta a que el conductor llegue más rápido a lo que usa a diario: mapas, música y teléfono aparecen ahora en la pantalla principal. Por ejemplo, si se está utilizando Google Maps y se quiere cambiar la canción, ya no es necesario salir de la navegación para hacerlo.

La nueva barra contextual adapta los accesos según la situación. A baja velocidad, se despliegan accesos a las cámaras exteriores para facilitar maniobras en espacios reducidos. En carretera, prioriza navegación y asistencia.

“Esta actualización es una de las más grandes realizadas vía remota en la industria y refleja años de trabajo en nuestra plataforma tecnológica”, aseguró Anders Bell, director de ingeniería y tecnología de la compañía.

Mismo lenguaje digital en toda la gama

La actualización se basa en Android Automotive e incorpora servicios de Google de serie. Con esto, un SUV compacto como el Volvo XC40 podrá compartir lógica de uso con modelos más recientes como el Volvo EX90.

En híbridos enchufables, el modo “Pure”, que prioriza el uso eléctrico, queda disponible desde la pantalla principal dentro de “Drive Modes”, permitiendo cambiar la configuración con un solo toque.

Además, la marca habilitará la opción de adquirir y descargar el sistema de asistencia Pilot Assist en vehículos compatibles que no lo incluyan de fábrica.