SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Volvo realiza la actualización de software más grande de su historia

    En total, el proceso inalámbrico involucrará a 2,5 millones de vehículos de la marca sueca desde 2020 en adelante, que recibirán gratis una renovada experiencia en pantalla.

     

    A partir de esta semana, Volvo Cars comenzó la actualización remota más amplia realizada por la marca hasta ahora. Cerca de 2,5 millones de vehículos en 85 países incorporarán la nueva interfaz llamada Volvo Car UX, que redefine el uso de la pantalla central y simplifica varias funciones cotidianas.

    Los modelos fabricados desde 2020 con Google integrado podrán recibir la mejora sin pasar por el taller, siempre que cuenten con conexión de datos activa. La descarga se realiza de forma inalámbrica, tal como ocurre con las actualizaciones de un teléfono.

    El rediseño apunta a que el conductor llegue más rápido a lo que usa a diario: mapas, música y teléfono aparecen ahora en la pantalla principal. Por ejemplo, si se está utilizando Google Maps y se quiere cambiar la canción, ya no es necesario salir de la navegación para hacerlo.

    La nueva barra contextual adapta los accesos según la situación. A baja velocidad, se despliegan accesos a las cámaras exteriores para facilitar maniobras en espacios reducidos. En carretera, prioriza navegación y asistencia.

    “Esta actualización es una de las más grandes realizadas vía remota en la industria y refleja años de trabajo en nuestra plataforma tecnológica”, aseguró Anders Bell, director de ingeniería y tecnología de la compañía.

    Mismo lenguaje digital en toda la gama

    La actualización se basa en Android Automotive e incorpora servicios de Google de serie. Con esto, un SUV compacto como el Volvo XC40 podrá compartir lógica de uso con modelos más recientes como el Volvo EX90.

    En híbridos enchufables, el modo “Pure”, que prioriza el uso eléctrico, queda disponible desde la pantalla principal dentro de “Drive Modes”, permitiendo cambiar la configuración con un solo toque.

    Además, la marca habilitará la opción de adquirir y descargar el sistema de asistencia Pilot Assist en vehículos compatibles que no lo incluyan de fábrica.

    Más sobre:NoticiasVolvo CarsAndroid AutomotiveGoogle integrado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei celebra inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia y llama a la futura oposición a “seguir cuidando” la ciudad

    “La clave es que el mensaje no sea evidente”: Hoppers, la alabada apuesta de Pixar según dos de sus voces

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    Britney Spears es detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en California

    OS-9 detiene a exalumnos del INBA captados lanzando molotov a carabineros frente al colegio cuando cursaban cuarto medio

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Matthei celebra inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia y llama a la futura oposición a “seguir cuidando” la ciudad
    Chile

    Matthei celebra inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia y llama a la futura oposición a “seguir cuidando” la ciudad

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    OS-9 detiene a exalumnos del INBA captados lanzando molotov a carabineros frente al colegio cuando cursaban cuarto medio

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”
    Negocios

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    De Brasil a la MLS: Benjamín Kuscevic tiene un nuevo destino tras dejar Fortaleza
    El Deportivo

    De Brasil a la MLS: Benjamín Kuscevic tiene un nuevo destino tras dejar Fortaleza

    El fútbol se refugia en Kast: la estratégica reacción de la ANFP y los clubes a la aprobación a la reforma a la ley de SADP

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    “La clave es que el mensaje no sea evidente”: Hoppers, la alabada apuesta de Pixar según dos de sus voces
    Cultura y entretención

    “La clave es que el mensaje no sea evidente”: Hoppers, la alabada apuesta de Pixar según dos de sus voces

    Britney Spears es detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en California

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana