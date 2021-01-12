Ya nada es igual: Detroit tampoco irá en 2021, al menos no como lo conocemos

Desde ya hace un tiempo asistimos al ocaso de los grandes salones de autos. En esta nueva era de tecnología e inmediatez, los autoshows de Detroit, Frankfurt, París... estaban destinados a desaparecer en pos de otro tipo de eventos. Proceso que hoy la pandemia no ha hecho más que acelerar.

En 2020 asistimos, primero, a la cancelación del Salón de Ginebra, y luego, a la del North American International Auto Show (NAIAS), popularmente conocido como Salón de Detroit. La gran cita norteamericana y también mundial colgó el cartel de “cerrado” antes de tiempo para albergar un hospital de campaña ante el imparable avance del coronavirus.

Meses después se dio a conocer una nueva fecha, el 28 de septiembre de 2021. Sin embargo, hoy la organización del salón anuncia que tampoco se llevará a cabo entonces, pero que en su lugar habrá otro tipo de evento.

Today we announced we will not hold the 2021 auto show as planned, but instead revealed a “bridge to the future” with an all-new show called Motor Bella. Read more: https://t.co/dEyelNAhtu pic.twitter.com/9OpWQP3bEX — Detroit Auto Show (@detautoshow) January 11, 2021

Bajo el nombre de Motor Bella, la ciudad del motor albergará un nuevo autoshow, el cual se realizará entre el 21 y 26 de septiembre próximo en el centro M1 Concourse, ubicado en el centro del área metropolitana de Detroit.

Será un evento al aire libre que permitirá a las marcas exhibir vehículos y avances tecnológicos, así como áreas para realizar demostraciones off-road y actividades a pie de pista.

Fórmulas como las del Motor Bella son el futuro de lo que conocimos por salones. Eventos de menos días, más exclusivos, regionales y, hoy por sobre todo, virtuales, es que lo que las marcas están haciendo para descubrir sus últimas novedades.