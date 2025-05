La guerra de Vietnam fue también una guerra televisada donde la prensa jugó un rol clave. Como señaló The New York Times, “Vietnam fue muchas cosas: un levantamiento nacionalista contra la colonización y una máquina de matar que se llevó la vida de al menos un millón de vietnamitas y 58.000 militares estadounidenses”.

Documentales

Punto de inflexión la guerra de Vietnam

2025

Este documental de Netflix ofrece una mirada descarnada del conflicto bélico. Aquí se entrelazan las voces de ambas partes y se cuestiona la versión oficial. “Nuestro método de operación era la búsqueda y la destrucción. Había que buscar personas y asesinarlas”, apunta un veterano estadounidense. “Debo admitir que la primera vez que le disparé a un estadounidense y lo vi morir me sentí extasiada”, revela una vietnamita.

The Vietnam War

2017

Esta serie documental es la más completa realizada hasta ahora sobre el enfrentamiento bélico. Dirigida por Ken Burns y Lynn Novick, fue estrenada en Netflix en 2017. Sus 10 capítulos revelan episodios desconocidos de la guerra, con imágenes y testimonios inéditos. La idea fue contar el conflicto a través de la mirada de personas comunes y corrientes. A los realizadores les tomó 10 años llevar a cabo este proyecto monumental, que contó con una inversión de más de US$ 30 millones.

Dear America

1987

Querida América, cartas desde Vietnam es un filme basado en misivas escritas por soldados estadounidenses en Vietnam, narradas por los actores Robert De Niro, Willem Dafoe, Martin Sheen, Michael J. Fox, entre otros. También se incluyen imágenes “caseras” de los uniformados, cuyo propósito es reforzar la idea de la experiencia personal de la guerra. Esta cinta obtuvo un premio en el Sundance Film Festival y dos Emmy. Este filme está basado en el libro Dear America, que contiene más de 200 cartas de soldados.

Películas

Pelotón

1986

Dirigida por Oliver Stone, obtuvo 4 Oscar, incluido el de mejor película y dirección. Basada en los recuerdos del propio Stone como veterano, el filme impactó por su tono realista y descarnado. La cinta está narrada desde el punto de vista de un soldado de clase acomodada que se enlistó de manera voluntaria para Vietnam. Charlie Sheen, el protagonista, se enfrenta a sus propios dilemas existenciales, pero al mismo tiempo revela las historias de jóvenes estadounidenses de estratos bajos, que de alguna manera también se convirtieron en víctimas de la guerra.

Apocalypse Now

1979

Aunque en los Oscar del 79 el galardón a mejor película se lo llevó Kramer vs. Kramer y el premio a la dirección no lo obtuvo Francis Ford Coppola, Apocalypse Now ha logrado mantener su influencia pese al paso del tiempo. La trama transcurre en 1969 y narra la locura del coronel Walter E. Kurtz, convertido en una suerte de deidad bélica. Este filme ha sido considerado como una obra maestra. A juicio de la Biblioteca del Congreso de EE.UU, es “histórica y estéticamente significativa”.

The Post

2017

Protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks, cuenta el caso de los Papeles del Pentágono y por tanto el trabajo periodístico de comienzos de los 70 de The New York Times y The Washington Post para dar a conocer esos archivos secretos. Los Papeles del Pentágono consistieron en una serie de documentos filtrados a la prensa y que revelaron las discusiones del gobierno sobre una guerra que sabían no podían ganar. Estos archivos incomodaron a Nixon y provocaron un impacto profundo en la sociedad.

Libros

A rumor of war

1977

Del periodista estadounidense Philip Caputo, este best seller está basado en la experiencia personal de su autor en Vietnam. En clave de libro de memorias, Caputo ha dicho que su obra es más que la historia de un solo soldado. Luego de su publicación ayudó a cambiar la percepción social respecto de los veteranos de guerra en Estados Unidos. En palabras de Caputo, su libro aborda “lo que los hombres hacen en la guerra y lo que la guerra les hace a los hombres”.

The sorrow of war

1987

Escrito por el vietnamita Bao Ninh, este libro profundiza sobre el infierno de la guerra desde la perspectiva del Vietcong. Bao Ninh revela los estragos del conflicto para la población vietnamita, con un tono anti Hollywood. Escrito como una autobiografía clásica, su autor no esconde sus emociones respecto del conflicto y por lo mismo en su momento este texto caló hondo entre no pocos veteranos estadounidenses. Esta narración fue premiada por el diario The Independent.

El simpatizante

2015

Este libro apela al espíritu de las novelas de espías de Graham Greene, con una extraordinaria calidad narrativa y una intensión dramática permanente. El simpatizante, de Viet Thanh Nguyen (escritor estadounidense de ascendencia vietnamita) describe la historia de un topo norvietamita en las fuerzas de Vietnam del Sur. Además, este doble agente se transforma en un “exiliado” en EE.UU. Esta novela obtuvo un Pulitzer en 2016 y se publicó a 40 años de la caída de Saigón.