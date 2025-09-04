A los 91 años fallece el diseñador italiano Giorgio Armani

El diseñador italiano Giorgio Armani, falleció a los 91 años de edad en Milán. La noticia fue dada a conocer por el grupo Armani a través de sus redes sociales.

El profesional fue uno de los diseñadores más destacados de la industria de la moda, fue director creativo, director ejecutivo, empresario y creador de la marca homónima que fundó en 1975.

Desde la marca señalaron que el icono de la moda “ falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, ha trabajado hasta los últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones, a los diferentes y siempre nuevos proyectos”.

Junto con ello, destacaron que a lo largo de los años “ha creado una visión que se ha expandido de la moda a todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con extraordinaria claridad y precisión”.

“Fue impulsado por una inexorable curiosidad, atención por el presente y por la gente. En este viaje creó un dialogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de comunicarse con todos. Siempre atento a las necesidades de la comunidad, se ha comprometido en muchos frentes, sobre todo a su querido Milán”, indica el texto.

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, compartió un mensaje en su cuenta de X, donde destacó que Armani era un “talento atemporal y embajador del Made in Italy en todo el mundo”.

“Un visionario de la moda, un refinado intérprete de la elegancia y la belleza de nuestro país. La suya es una historia de éxito extraordinaria”, indicó.

Con ello expresó: “Hoy nos unimos a su familia, agradecidos por el estilo extraordinario que dio a Italia y al mundo”.

El diseñador será velado en Milán y de acuerdo a sus requerimientos su funeral se desarrollará de forma privada.