A los 91 años fallece el diseñador italiano Giorgio Armani
El diseñador será velado en Milán y de acuerdo a sus requerimientos su funeral se desarrollará de forma privada.
El diseñador italiano Giorgio Armani, falleció a los 91 años de edad en Milán. La noticia fue dada a conocer por el grupo Armani a través de sus redes sociales.
El profesional fue uno de los diseñadores más destacados de la industria de la moda, fue director creativo, director ejecutivo, empresario y creador de la marca homónima que fundó en 1975.
Desde la marca señalaron que el icono de la moda “falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, ha trabajado hasta los últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones, a los diferentes y siempre nuevos proyectos”.
Junto con ello, destacaron que a lo largo de los años “ha creado una visión que se ha expandido de la moda a todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con extraordinaria claridad y precisión”.
“Fue impulsado por una inexorable curiosidad, atención por el presente y por la gente. En este viaje creó un dialogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de comunicarse con todos. Siempre atento a las necesidades de la comunidad, se ha comprometido en muchos frentes, sobre todo a su querido Milán”, indica el texto.
El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, compartió un mensaje en su cuenta de X, donde destacó que Armani era un “talento atemporal y embajador del Made in Italy en todo el mundo”.
“Un visionario de la moda, un refinado intérprete de la elegancia y la belleza de nuestro país. La suya es una historia de éxito extraordinaria”, indicó.
Con ello expresó: “Hoy nos unimos a su familia, agradecidos por el estilo extraordinario que dio a Italia y al mundo”.
