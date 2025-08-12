SUSCRÍBETE
Administración de Trump acusa a la Universidad George Washington de violar la ley por no atajar el antisemitismo

"Las universidades que difunden discriminación antisemita se enfrentarán a consecuencias legales”, señaló a través de un comunicado la fiscal general adjunta, Harmeet K. Dhillon.

Europa Press
Foto: REUTERS.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha concluido este martes que la Universidad George Washington, ubicada en el distrito de Columbia, ha violado la ley federal de derechos civiles por no tomar medidas para atajar el antisemitismo en su campus.

La Administración de Donald Trump ha concluido que las autoridades universitarias actuaron “de forma indiferente” a las quejas recibidas, la mala conducta y los daños sufridos tanto por estudiantes como por profesores judíos e israelíes.

“Nadie está por encima de la ley. Las universidades que difunden discriminación antisemita se enfrentarán a consecuencias legales”, ha señalado en un comunicado la fiscal general adjunta, Harmeet K. Dhillon, de la unidad de derechos civiles del Departamento.

Dhillon ha enviado una misiva a la presidenta de la Universidad George Washington, Ellen Granberg, en la que ha ofrecido a la institución resolver el asunto mediante un acuerdo antes de “proceder con la aplicación de la ley” y le ha dado de plazo para responder a la carta hasta el próximo 22 de agosto.

Esto se produce en medio del endurecimiento de las normas de derechos civiles aplicadas por el Gobierno federal en instituciones de educación superior, a raíz del clima de creciente tensión vivido en los campus universitarios por las manifestaciones en favor de Palestina en el marco de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

La administración ya ha recortado fondos a varias universidades, entre ellas la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), por la supuesta violación de las leyes contra la discriminación en medio de las multitudinarias protestas propalestinas.

