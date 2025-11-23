Aeropuerto de Países Bajos interrumpe temporalmente el tráfico aéreo por sobrevuelo de drones no autorizados

Las autoridades de Países Bajos anunciaron la noche de este sábado la suspensión temporal del tráfico aéreo, tanto para vuelos militares como civiles, en el aeropuerto de Eindhoven, en el sur del país, tras el avistamiento de varios drones en las inmediaciones del aeródromo.

“Se han avistado varios drones en el aeropuerto de Eindhoven. Por lo tanto, se ha suspendido el tráfico aéreo civil y militar. Los recursos de defensa contra drones están listos para intervenir. La Policía y la Real Marechaussee de los Países Bajos (KMar) también se encuentran en el lugar”, informó el ministro de Defensa, Ruben Brekelmans, en una publicación en su cuenta en la red social X.

Er zijn meerdere drones gesignaleerd bij luchthaven Eindhoven.



Het civiele en militaire vliegverkeer is daarom opgeschort. Counter-drone middelen van Defensie staan paraat om in te grijpen. Ook politie en KMar zijn ter plaatse.



Nader onderzoek loopt en waar nodig treden we op. — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 22, 2025

Si bien la actividad en el terminal aéreo de Eindhoven se reanudó un par de horas más tarde, Brekelmans catalogó al incidente de “inaceptable” y anticipó que el gobierno neerlandés está “tomando medidas al respecto”.

Sin embargo, por el momento no han trascendido más detalles sobre la respuesta prevista por el titular de Defensa del país, alegando “razones de seguridad” para “no compartir más información sobre cómo lo están haciendo”.

Durante la interrupción de la actividad aérea, no se permitieron despegues ni aterrizajes en la mencionada base y los vuelos con destino a Eindhoven fueron desviados, según un aviso publicado en la página web del aeropuerto.

Este suceso tiene lugar después de que las tropas holandesas de la base aérea de Volkel, cerca de Nimega, dispararan contra varios drones que sobrevolaban las instalaciones el viernes por la noche, según notificó el Ministerio de Defensa.

Luego, se informó que los vehículos aéreos no tripulados habían desaparecido tras ser “atacados con armas de tierra”, sin ser en ese momento encontrados.

En los últimos meses, la presencia de drones ha perturbado repetidamente el espacio aéreo europeo, en particular en países como Bélgica, Alemania y Dinamarca.