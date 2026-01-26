SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Al menos 15 muertos deja el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

    El barco se dirigía a la isla de Jolo con un total de 332 personas a bordo. Hasta el momento se habían rescatado a 316 de ellas y se continuaba trabajando para dar con el paradero de otras aún desaparecidas.

    Por 
    Lya Rosen
    Captura de pantalla de Mujiv Hataman en Facebook

    Al menos quince personas murieron este domingo luego de que un ferry que transportaba a más de 300 pasajeros naufragara frente a la provincia de Basilan, en el sur de Filipinas, según informaron las autoridades locales.

    El accidente ocurrió cuando el barco MV Trisha Kerstin 3 se dirigía a la isla de Jolo, en la provincia sureña de Sulu, después de haber zarpado desde de la ciudad portuaria de Zamboanga, al sur del archipiélago.

    Arsina Kahing-Nanoh, la alcaldesa de Pilas, un municipio de Basilan, declaró en un primer momento en Facebook que había al menos siete víctimas confirmadas en el hundimiento del ferry que transportaba un total de 332 personas a bordo; cifra de decesos que, con el transcurso de las horas ha ido aumentando.

    En su cuenta en la red social, Kahing-Nanoh además publicó un video del personal de la guardia costera rescatando a varias personas y subiéndolos del agua a una embarcación.

    En otra publicación, la alcaldesa agregó que el mar agitado y la oscuridad estaban obstaculizando la operación de búsqueda y rescate.

    Por su parte, el comandante de la Guardia Costera del distrito de Mindanao Sur, Romel Dua, dijo a la radio DZBB que ya se habían rescatado 215 personas y recuperado siete cuerpos, mientras que continuaban las operaciones para dar con el paradero de otras 144 personas que seguían desaparecidas. Momentos más tarde, subió la cifra de fallecidos a quince y la de rescatados a 316.

    Dua también declaró que la causa del hundimiento del transbordador aún no estaba clara, pero que se iniciaría una investigación para hallarla en el corto plazo. Sin embargo, confirmó que la guardia costera autorizó su paso antes de que saliera del puerto de Zamboanga y que no había indicios de sobrecarga.

    Más sobre:FilipinasNaufragioFerryMuertosDesaparecidosBasilanMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal Muñoz tras detención de Ángela Vivanco: “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno”

    Trump exige a los líderes demócratas de Minnesota que cooperen con ICE para deportar a “criminales ilegales”

    Carabineros detiene a Ángela Vivanco en su domicilio en Las Condes y formalización será este lunes

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    Senadores electos piden postergar definición de secretario de la corporación

    Primer discurso en foros internacionales: Kast debuta en cumbre con Lula y Petro

    Lo más leído

    1.
    Trump exige a los líderes demócratas de Minnesota que cooperen con ICE para deportar a “criminales ilegales”

    Trump exige a los líderes demócratas de Minnesota que cooperen con ICE para deportar a “criminales ilegales”

    2.
    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

    3.
    Canadá enfrenta una ola de frío extremo con sensaciones térmicas de hasta -55 grados

    Canadá enfrenta una ola de frío extremo con sensaciones térmicas de hasta -55 grados

    4.
    Aseguran que número de muertos en las protestas en Irán podría superar los 30.000

    Aseguran que número de muertos en las protestas en Irán podría superar los 30.000

    5.
    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    Fiscal Muñoz tras detención de Ángela Vivanco: “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno”
    Chile

    Fiscal Muñoz tras detención de Ángela Vivanco: “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno”

    Carabineros detiene a Ángela Vivanco en su domicilio en Las Condes y formalización será este lunes

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Negocios

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década

    Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
    Tendencias

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Hernán Caputto y el legado de campeón de Esteban González en Coquimbo: “Toca seguir generando gloria con estos jugadores”
    El Deportivo

    Hernán Caputto y el legado de campeón de Esteban González en Coquimbo: “Toca seguir generando gloria con estos jugadores”

    Le gritó al plantel de la UC: la eufórica celebración del Mono Sánchez que terminó a los empujones en la Supercopa

    Tras una infartante tanda de 20 penales: Coquimbo Unido supera a la UC y consigue su primera Supercopa

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Cultura y entretención

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Al menos 15 muertos deja el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas
    Mundo

    Al menos 15 muertos deja el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

    Trump exige a los líderes demócratas de Minnesota que cooperen con ICE para deportar a “criminales ilegales”

    Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur