Al menos 15 muertos deja el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

Al menos quince personas murieron este domingo luego de que un ferry que transportaba a más de 300 pasajeros naufragara frente a la provincia de Basilan, en el sur de Filipinas, según informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió cuando el barco MV Trisha Kerstin 3 se dirigía a la isla de Jolo, en la provincia sureña de Sulu, después de haber zarpado desde de la ciudad portuaria de Zamboanga, al sur del archipiélago.

Arsina Kahing-Nanoh, la alcaldesa de Pilas, un municipio de Basilan, declaró en un primer momento en Facebook que había al menos siete víctimas confirmadas en el hundimiento del ferry que transportaba un total de 332 personas a bordo; cifra de decesos que, con el transcurso de las horas ha ido aumentando.

En su cuenta en la red social, Kahing-Nanoh además publicó un video del personal de la guardia costera rescatando a varias personas y subiéndolos del agua a una embarcación.

En otra publicación, la alcaldesa agregó que el mar agitado y la oscuridad estaban obstaculizando la operación de búsqueda y rescate.

Por su parte, el comandante de la Guardia Costera del distrito de Mindanao Sur, Romel Dua, dijo a la radio DZBB que ya se habían rescatado 215 personas y recuperado siete cuerpos, mientras que continuaban las operaciones para dar con el paradero de otras 144 personas que seguían desaparecidas. Momentos más tarde, subió la cifra de fallecidos a quince y la de rescatados a 316.

Dua también declaró que la causa del hundimiento del transbordador aún no estaba clara, pero que se iniciaría una investigación para hallarla en el corto plazo. Sin embargo, confirmó que la guardia costera autorizó su paso antes de que saliera del puerto de Zamboanga y que no había indicios de sobrecarga.