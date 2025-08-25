SUSCRÍBETE
Mundo

Al menos 20 muertos por un bombardeo sobre el principal hospital del sur de Gaza

El Ejército israelí reconoce la autoría del ataque, en el que han muerto cuatro periodistas.

Por 
Europa Press
Pacientes palestinos llegan a Rafah tras ser evacuados del hospital Nasser en Khan Younis debido a la operación terrestre israelí, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de febrero de 2024. Foto: Archivo MOHAMMED SALEM

Al menos 20 personas han muerto, entre ellos cuatro periodistas, por un doble bombardeo israelí sobre el hospital Nasser, situado en Khan Younis y considerado el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, según la cifra preliminar de víctimas divulgada por las autoridades locales.

El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado a Hamás, ha informado de que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias, se habría registrado el segundo impacto.

Decenas de personas han resultado heridas, según el Ministerio, que ha incluido entre las víctimas a trabajadores médicos y periodistas. En concreto, habrían fallecido al menos cuatro periodistas vinculados a medios internacionales como las agencias Reuters y AP o la cadena Al Jazeera.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reconocido la autoría de un ataque sobre la zona del hospital y han prometido investigar los hechos, en una primera reacción en la que han lamentado los posibles daños a personas ajenas al conflicto.

En este sentido, el Ejército ha esgrimido que “de ninguna manera” ataca a periodistas de forma deliberada. La ONU estima que unos 250 periodistas palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva, que ha supuesto además el cierre total de la Franja para la prensa extranjera.

El Gobierno gazatí ha instado a la comunidad internacional a contribuir a que haya medidas “inmediatas y urgentes” para garantizar la atención sanitaria en la Franja de Gaza y la asistencia humanitaria. En este sentido, ha advertido de que el “silencio” y “la falta de medidas reales” para detener los abusos israelíes equivale a una “colaboración”.

Más de 62.700 palestinos han muerto en la Franja como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha acordado intensificar estas operaciones para, entre otros objetivos, hacerse con el control de la Ciudad de Gaza.

