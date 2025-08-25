Al menos 20 muertos por un bombardeo sobre el principal hospital del sur de Gaza

Pacientes palestinos llegan a Rafah tras ser evacuados del hospital Nasser en Khan Younis debido a la operación terrestre israelí, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de febrero de 2024. Foto: Archivo

Al menos 20 personas han muerto, entre ellos cuatro periodistas, por un doble bombardeo israelí sobre el hospital Nasser, situado en Khan Younis y considerado el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, según la cifra preliminar de víctimas divulgada por las autoridades locales.

El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado a Hamás, ha informado de que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias, se habría registrado el segundo impacto.

Reuters reports that their live video feed from the hospital, which was operated by cameraman Hossam al-Masri, suddenly shut down at the moment of the initial Israeli attack on Gaza's Nasser Hospital.



🔴 LIVE updates: https://t.co/AjMubOr3E2 pic.twitter.com/PecPqFRMLO — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 25, 2025

Decenas de personas han resultado heridas, según el Ministerio, que ha incluido entre las víctimas a trabajadores médicos y periodistas. En concreto, habrían fallecido al menos cuatro periodistas vinculados a medios internacionales como las agencias Reuters y AP o la cadena Al Jazeera.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reconocido la autoría de un ataque sobre la zona del hospital y han prometido investigar los hechos, en una primera reacción en la que han lamentado los posibles daños a personas ajenas al conflicto.

Four journalists, including a freelancer who worked with AP, are among eight killed by an Israeli strike on southern Gaza's Nasser Hospital.

En este sentido, el Ejército ha esgrimido que “de ninguna manera” ataca a periodistas de forma deliberada. La ONU estima que unos 250 periodistas palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva, que ha supuesto además el cierre total de la Franja para la prensa extranjera.

El Gobierno gazatí ha instado a la comunidad internacional a contribuir a que haya medidas “inmediatas y urgentes” para garantizar la atención sanitaria en la Franja de Gaza y la asistencia humanitaria. En este sentido, ha advertido de que el “silencio” y “la falta de medidas reales” para detener los abusos israelíes equivale a una “colaboración”.

"It is as barbaric as anything I have seen in Gaza over the last 22 months."



Consultant surgeon Professor Nick Maynard, who worked at Nasser Hospital, condemns an Israeli airstrike on the hospital, which has killed at least 15 people.



📺 Sky 501 pic.twitter.com/bDRGS3IiL1 — Sky News (@SkyNews) August 25, 2025

Más de 62.700 palestinos han muerto en la Franja como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha acordado intensificar estas operaciones para, entre otros objetivos, hacerse con el control de la Ciudad de Gaza.