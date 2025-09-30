SUSCRÍBETE
Mundo

Alemania dice que la propuesta de Trump para Gaza “es la mejor oportunidad para poner fin a la guerra”

"El plan estadounidense para Gaza (...) ofrece esperanza a cientos de miles que sufren en Gaza por los intensos combates, la cruel toma de rehenes y la inimaginable crisis humanitaria”, mencionó el canciller de Alemania.

Por 
Europa Press
Vehículos militares israelíes son vistos cerca de la frontera sur de Israel con Gaza, el 16 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua Jia Maer·awade

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha afirmado este martes que la propuesta presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza “es la mejor oportunidad para poner fin a la guerra” y ha reclamado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que apoye el plan.

“Acojo con satisfacción el plan de paz para Gaza presentado por el presidente Trump. Es la mejor oportunidad para poner fin a la guerra desde el 7 de octubre de 2023”, ha dicho. “Es positivo que Israel apoye el plan. Ahora Hamás debe aceptarlo y allanar el camino hacia la paz”, ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

“En estos días cruciales, mantenemos un estrecho contacto con Estados Unidos, nuestros vecinos europeos y nuestros socios en la región. Alemania está dispuesta a contribuir a la aplicación del plan”, ha destacado, horas después de que el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, subrayara que el plan es “una oportunidad única para terminar la horrible guerra” en el enclave palestino.

Así, Wadephul ha sostenido que “el plan estadounidense para Gaza (...) ofrece esperanza a cientos de miles que sufren en Gaza por los intensos combates, la cruel toma de rehenes y la inimaginable crisis humanitaria”, al tiempo que ha manifestado que “finalmente hay esperanza para israelíes y palestinos de que esta guerra puede terminar pronto”.

El jefe de la diplomacia alemana ha recalcado que “no debe perderse esta oportunidad” y ha solicitado a Hamás que dé su visto bueno al texto, que está ya siendo estudiado por el grupo palestino. “Pido a todos los que puedan tener influencia sobre Hamás que lo hagan ahora”, ha apuntado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores alemán.

Wadephul ha expresado además su agradecimiento a Trump por “su firme compromiso para poner fin a la guerra”. “El hecho de que Trump quiera incluso asumir el liderazgo de la ‘Junta de la Paz’ demuestra su seriedad”, ha argüido, en referencia al organismo propuesto para un órgano de gobierno provisional en el enclave.

“Doy las gracias a los Estados árabes de la región y a otros países musulmanes que asumen la responsabilidad y quieren lograr que la paz en Gaza sea posible con sus recursos y apoyo concreto”, ha dicho el ministro, que ha insistido en que “el Gobierno alemán está preparado para dar un apoyo concreto al plan”.

“Hemos acompañado las negociaciones desde el principio con numerosas conversaciones. Compartimos un objetivo común con nuestros socios estadounidenses, árabes y europeos: la seguridad duradera del Estado judío de Israel y una perspectiva política para los palestinos”, ha puntualizado Wadephul, quien ha incidido en que “este acuerdo puede allanar el camino para un proceso amplio de reconciliación en Oriente Próximo”.

En este sentido, ha reiterado que “hay que aprovechar esta oportunidad” y ha puntualizado que el martes de la semana que viene se cumplen dos años de los “horribles ataques terroristas” del 7 de octubre de 2023. “Recordaremos a los asesinados. Los rehenes aún en manos de Hamás podrían ser ya libres ese día, siempre y cuando todos los implicados reúnan el valor para dar el último y decisivo paso”, ha zanjado.

