SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Amazon, Apple y Google: revelan empresas y multimillonarios que financiaron el salón de baile de Trump en la Casa Blanca

El mandatario estadounidense ya ha recibido donaciones de compañías, empresarios e integrantes de su gabinete para construir el monumental recinto de US$ 300 millones, que albergará cenas de estado y otros eventos.

Por 
Lya Rosen
Salón de baile de Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

Cuando el presidente Donald Trump anunció por primera vez sus planes para construir un salón de baile necesario para albergar cenas de estado y otros eventos, también prometió que no costaría nada a los contribuyentes, ya que iba a ser financiado en forma privada por él mismo y sus donantes. “Lo estamos pagando al 100 por ciento yo y algunos amigos míos”, afirmó en ese momento.

Los mismos “amigos” que, como dio a conocer el mismo jefe de estado este miércoles, deberán cubrir los US$ 300 millones que costará finalmente el nuevo recinto. Entre los cuales, como reveló oficialmente su administración, se cuentan Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Coinbase, Comcast y Meta.

Las principales empresas que ya han hecho donaciones para construir el monumental salón de baile de 90.000 pies cuadrados (más de 8.361 metros cuadrados), a las que se suman empresarios, integrantes de su gabinete e instituciones ligadas a su gobierno.

Entre ellos, como informó CNN, los cofundadores de la plataforma de intercambio de criptomonedas Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss; el secretario de Comercio Howard Lutnick y su familia; la administradora de pequeñas empresas Kelly Loeffler y su esposo, el multimillonario de Wall Street Jeff Sprechery, y la familia de la donante republicana Miriam Adelson, a quien Trump otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 2018.

A ellos se suman Benjamin León Jr., a quien el presidente nominó para servir como embajador en España; el director ejecutivo de Blackstone, Stephen Schwarzman; el magnate petrolero Harold Hamm; el inversor israelí-estadounidense Isaac Perlmutter y Edward Glazer, propietario del equipo de fútbol británico Manchester United.

Los equipos de construcción comenzaron a demoler el Ala Este de la Casa Blanca esta semana para dejar espacio para el nuevo salón de baile, que estará terminado “mucho” antes de que el mandatario deje el cargo en 2029.

Este fue diseñado por McCrery Architects, tendrá capacidad para 999 personas y, según los planos, tendrá ventanas altas, paredes blancas y grandes arcos, similar al estilo habitual de Trump.

El salón de baile es el último plan de renovación emprendido por el presidente desde que asumió el cargo por segunda vez, ya que antes había remodelado el Despacho Oval -con numerosos detalles en dorado- pavimentado el Jardín de Rosas e instaló grandes astas de bandera en los terrenos de la Casa Blanca.

Más sobre:Donald TrumpSalón de BaileCasa BlancaDonacionesAmazonAppleGoogle

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

El incierto fin de Conaf a pocas semanas de la temporada de incendios: decisión final depende del Presidente

Exfiscal Arias por caso SQM: “Esta absolución es de las resoluciones más graves e impactantes que ha tenido la Fiscalía”

Países árabes e islámicos condenan el visto bueno del Parlamento israelí a la anexión de Cisjordania

El plan para reagendar la prueba Simce en colegios afectados en medio de críticas de alcaldes

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

2.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

3.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

4.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

El incierto fin de Conaf a pocas semanas de la temporada de incendios: decisión final depende del Presidente
Chile

El incierto fin de Conaf a pocas semanas de la temporada de incendios: decisión final depende del Presidente

Exfiscal Arias por caso SQM: “Esta absolución es de las resoluciones más graves e impactantes que ha tenido la Fiscalía”

El plan para reagendar la prueba Simce en colegios afectados en medio de críticas de alcaldes

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco
Negocios

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Megaproyecto conservacionista Puchegüín: Campaña internacional para adquirir hacienda en Cochamó ya ha recaudado 80% del monto

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”
Tendencias

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

El envión azul tuvo premio en el final: la U se repone a un mal inicio y le saca un empate a Lanús en el último minuto
El Deportivo

El envión azul tuvo premio en el final: la U se repone a un mal inicio y le saca un empate a Lanús en el último minuto

En vivo: la U enfrenta a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana

“¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?”: bus de Lanús es apedreado en su camino para jugar ante la U

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
Finde

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”
Cultura y entretención

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

Países árabes e islámicos condenan el visto bueno del Parlamento israelí a la anexión de Cisjordania
Mundo

Países árabes e islámicos condenan el visto bueno del Parlamento israelí a la anexión de Cisjordania

Cómo China se apronta a superar a Estados Unidos como líder mundial en energía nuclear

Tras atraco al Lovre: otro museo francés denuncia el robo de 2.000 monedas de oro y plata

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales