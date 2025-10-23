Amazon, Apple y Google: revelan empresas y multimillonarios que financiaron el salón de baile de Trump en la Casa Blanca

Cuando el presidente Donald Trump anunció por primera vez sus planes para construir un salón de baile necesario para albergar cenas de estado y otros eventos, también prometió que no costaría nada a los contribuyentes, ya que iba a ser financiado en forma privada por él mismo y sus donantes. “Lo estamos pagando al 100 por ciento yo y algunos amigos míos”, afirmó en ese momento.

Los mismos “amigos” que, como dio a conocer el mismo jefe de estado este miércoles, deberán cubrir los US$ 300 millones que costará finalmente el nuevo recinto. Entre los cuales, como reveló oficialmente su administración, se cuentan Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Coinbase, Comcast y Meta.

Las principales empresas que ya han hecho donaciones para construir el monumental salón de baile de 90.000 pies cuadrados (más de 8.361 metros cuadrados), a las que se suman empresarios, integrantes de su gabinete e instituciones ligadas a su gobierno.

Entre ellos, como informó CNN, los cofundadores de la plataforma de intercambio de criptomonedas Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss; el secretario de Comercio Howard Lutnick y su familia; la administradora de pequeñas empresas Kelly Loeffler y su esposo, el multimillonario de Wall Street Jeff Sprechery, y la familia de la donante republicana Miriam Adelson, a quien Trump otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 2018.

For over 100 years, presidents have enhanced the White House, preserving its legacy as a symbol of our nation. Today, President Trump proudly broke ground on the new, big White House Ballroom.



Privately funded, it costs taxpayers nothing & will be cherished for generations. 🇺🇸 pic.twitter.com/p1rZdYmrOy — The White House (@WhiteHouse) October 21, 2025

A ellos se suman Benjamin León Jr., a quien el presidente nominó para servir como embajador en España; el director ejecutivo de Blackstone, Stephen Schwarzman; el magnate petrolero Harold Hamm; el inversor israelí-estadounidense Isaac Perlmutter y Edward Glazer, propietario del equipo de fútbol británico Manchester United.

Los equipos de construcción comenzaron a demoler el Ala Este de la Casa Blanca esta semana para dejar espacio para el nuevo salón de baile, que estará terminado “mucho” antes de que el mandatario deje el cargo en 2029.

Este fue diseñado por McCrery Architects, tendrá capacidad para 999 personas y, según los planos, tendrá ventanas altas, paredes blancas y grandes arcos, similar al estilo habitual de Trump.

El salón de baile es el último plan de renovación emprendido por el presidente desde que asumió el cargo por segunda vez, ya que antes había remodelado el Despacho Oval -con numerosos detalles en dorado- pavimentado el Jardín de Rosas e instaló grandes astas de bandera en los terrenos de la Casa Blanca.