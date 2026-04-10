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    Ante dificultad para construir vallas: India planea liberar cocodrilos y serpientes venenosas en su frontera con Bangladesh

    India comparte una frontera de más de 4.000 kilómetros con Bangladesh, gran parte de la cual atraviesa terrenos pantanosos o fluviales. La polémica propuesta, que se ha planteado como una posible "barrera biológica", se centra en los tramos ribereños donde la instalación de vallas es difícil o imposible.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    La propuesta de usar cocodrilos y serpientes venenosas se ha planteado como una posible “barrera biológica”.

    India está considerando una propuesta poco convencional para el control de sus fronteras que incluye el despliegue de cocodrilos y serpientes venenosas a lo largo de los tramos ribereños de su frontera este con Bangladesh, donde la construcción de vallas resulta difícil.

    La frontera entre India y Bangladesh atraviesa los Sundarbans, el manglar más grande del mundo. Bangladesh está casi completamente rodeado por India y la frontera se extiende a lo largo de más de 4.000 kilómetros, gran parte de la cual no está vallada en las regiones del delta donde los ríos del Himalaya serpentean hacia el mar.

    Según el diario The Independent, la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) de India está debatiendo internamente la propuesta como alternativa a las barreras físicas en terrenos pantanosos y propensos a inundaciones. Si bien el nacionalista Partido Popular Indio (BJP) del primer ministro Narendra Modi ha invertido considerablemente en vallas fronterizas, aproximadamente el 20% de la frontera permanece sin vallar. De los cerca de 850 kilómetros que aún no están vallados, unos 175 kilómetros se consideran inadecuados para la construcción debido a los cambios en los cauces de los ríos y los riesgos de inundación.

    Personal de la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) en un puesto de control entre India y Bangladesh.

    “El uso de reptiles se ajusta a las directrices del ministro del Interior, Amit Shah”, precisa el mensaje fechado el 26 de marzo, enviado por el cuartel general de la BSF a todas las unidades de campo desplegadas a lo largo de la frontera con Bangladesh. “Se debe estudiar y examinar desde un punto de vista operativo la viabilidad del despliegue de reptiles (como serpientes o cocodrilos) en las zonas ribereñas vulnerables”, añade el mensaje al que tuvo acceso el diario indio The Hindu.

    Según informes de The Times y medios locales, la propuesta se ha planteado como una posible “barrera biológica”. Northeast News informó que las conversaciones se remontan al menos al 9 de febrero, cuando el director general de la BSF, Praveen Kumar, presidió una reunión sobre el tema.

    La propuesta aún se encuentra en sus primeras etapas, ya que los funcionarios han señalado importantes desafíos, incluyendo riesgos para las comunidades locales y la dificultad de controlar a los animales en sistemas fluviales abiertos.

    Los expertos en vida silvestre también han advertido que la introducción o concentración de depredadores podría alterar los ecosistemas y generar riesgos de seguridad no deseados.

    Para el analista de defensa Aadi Pathikrit, esta solución responde ante todo a un desafío logístico: “Es una especie de innovación, de improvisación. De hecho, hay lugares donde no hay barreras metálicas. Será un elemento más en los dispositivos de vigilancia”.

    A pesar de que en los últimos años las autoridades han ampliado las medidas de vigilancia, incluyendo el uso de drones y cámaras infrarrojas, la policía fronteriza india tiene dificultades para detener los cruces ilegales y el tráfico de ganado, en particular. Nueva Delhi explora, por lo tanto, un método de disuasión fuera de lo común: una barrera compuesta por serpientes y cocodrilos. Pero este proyecto ya suscita numerosas preguntas en los medios regionales, según Radio Francia Internacional (RFI).

    Una comentarista se pregunta: ¿cómo podrá una serpiente distinguir a un migrante de un habitante? Para los actores locales, la introducción de estos depredadores amenazaría directamente la seguridad de los residentes y la economía vital de los ríos.

    Pero el oficial superior de la Fuerza de Seguridad Fronteriza, Manoj Barnwal, declaró a la agencia AFP que “el uso de reptiles” se discutió en una reunión con el Ministerio del Interior en febrero. “Se nos ha pedido que estudiemos la viabilidad de desplegar reptiles como serpientes o cocodrilos en zonas ribereñas vulnerables”, dijo Barnwal, subinspector general de la fuerza paramilitar con base en Calcuta, cerca de la frontera con Bangladesh.

    “El plan se centra en aprovechar elementos disuasorios naturales como cocodrilos y serpientes en zonas propensas a inundaciones, a lo largo de las áreas sin cercar donde las cercas tradicionales son ineficaces o imposibles”, agregó.

    El gobierno de Modi ha adoptado una postura intransigente contra la migración ilegal, dirigida especialmente a los bangladesíes indocumentados y a los musulmanes rohingya, muchos de los cuales, según informes, han sido deportados al otro lado de la frontera sin el debido proceso legal. Algunos denunciaron que les vendaron los ojos y los dejaron en la selva para que caminaran hasta Bangladesh, reporta The Independent.

    Organizaciones de derechos humanos han denunciado que miles de musulmanes indios de habla bengalí han sido detenidos, encarcelados o enviados a la fuerza a Bangladesh como parte de la campaña antiinmigración. Acusan al BJP de utilizar las leyes de seguridad nacional y antiterrorismo para discriminar a la minoría musulmana del país.

    Los líderes del BJP, tanto a nivel estatal como nacional, han calificado a los migrantes como como “termitas” e “infiltrados” procedentes de Bangladesh que representan una amenaza para la identidad de India y la demografía de esta nación de mayoría hindú.

    Cabe recordar que las relaciones entre Nueva Delhi y Daca se deterioraron tras la revolución de 2024 en Daca, que puso fin al régimen autocrático de la entonces primera ministra, Sheikh Hasina, quien se refugió en India. El ministro de Relaciones Exteriores de Bangladesh, Khalilur Rahman, estuvo en Nueva Delhi el miércoles para intentar normalizar las relaciones diplomáticas, hasta ahora tensas, entre ambos países.

    Más sobre:IndiaBangladeshfronteracocodrilosserpientesModiBJPSundarbansBSFrohingyaMundo

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