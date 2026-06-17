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    Aplazan hasta el 22 de julio la próxima audiencia de Maduro ante la Justicia de Estados Unidos

    Maduro y Flores continúan detenidos en Nueva York tras ser capturados por fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos.

    Por 
    Europa Press
    Nicolás Maduro y Cilia Flores en su juicio en Nueva York. Foto: Archivo

    La Justicia de Estados Unidos ha aplazado hasta el 22 de julio la próxima audiencia judicial de Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, ante un tribunal de Nueva York tras aceptar la solicitud de la Fiscalía, que afirmaba que posponerla era necesario por problemas logísticos y de seguridad relacionados con su traslado.

    La petición -que solicitaba una prórroga de al menos tres semanas- fue presentada el martes ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, que se encuentra al frente del caso en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York. La vista estaba programada para el 30 de junio, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

    En las solicitud, las partes explican la necesidad del cambio de fecha para “garantizar la seguridad”.

    Maduro y Flores continúan detenidos en Nueva York tras ser capturados por fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos durante una operación militar el 3 de enero en Caracas, la capital venezolana. Ambos han sido acusados de narcotráfico, entre otros cargos.

    Maduro, que está acusado de cargos relacionados con el narcotráfico, se declaró no culpable ante un tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano sigue pidiendo su liberación al considerar, además, que cuenta con inmunidad por ser el jefe de Estado del país.

    La operación militar contra Venezuela ha sido criticada por numerosos países y organismos, entre ellos Naciones Unidas, que afirmó que contraviene el Derecho Internacional y no respeta los principios de la Carta de la ONU.

    Así, afirmó que su Carta fundacional consagra “la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, por lo que recuerda que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del cumplimiento de “todas las disposiciones” de la misma.

    Más sobre:Nicolás MaduroEstados UnidosCilia FloresVenezuela

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