Argentina: comienzan las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires

Este domingo comenzaron las elecciones legislativas en Argentina, donde deberán elegir a 46 diputados y 23 senadores del Legislativo provincial.

Además, tendrán que escoger a los concejales municipales y consejeros escolares. Estas últimas autoridades son responsables de la administración de los servicios educativos en cada distrito argentino.

Los centros de votación abrieron a las 8:00 hora local y estarán abiertos hasta las 18:00 horas de este domingo.

De acuerdo a Página 12, los principales candidatos son del Partido Fuerza Patria y de Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO).

Fuerza Patria, es la alianza de unidad de diversos sectores del peronismo. Algunos integrantes son el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la expresidenta Cristina Fernández y el exministro de Economía, Sergio Massa.

Por parte de la Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO), la principal figura es el Presidente Javier Milei.

Ahora bien, para estas elecciones el partido forjó una alianza con Propuesta Republicana (Pro), partido conservador liderado por el expresidente Mauricio Macri.

También compiten Somos Buenos Aires, Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Frente Potencia, Nuevo MAS y la Alianza Unión Liberal.

Cabe recordar que la provincia se divide en ocho secciones electorales, cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial.

Según Página 12, la más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores. Le sigue la Tercera Sección, con 4,6 millones.

Para estas elecciones 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas, lo que equivale al 37% del padrón nacional.

Un dato relevante es que el Presidente de Argentina ha insistido en que estas elecciones son cruciales para “ganar la batalla al peronismo kirchnerista”.