Romería al Cementerio General: Carabineros reporta desórdenes y detenidos mientras Metro informa cierre de estaciones

Este domingo se desarrolla la tradicional Romería al Cementerio General para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.

Por lo anterior, se establecieron una serie de desvíos de tránsito para esta jornada, los que tendrían vigencia hasta aproximadamente las 15:00 horas.

Mientras una gran cantidad de personas se dirigen de manera pacífica hacia el cementerio, se reportaron algunos incidentes aislados cerca de La Moneda.

Según la información compartida por Carabineros, en las inmediaciones de la Alameda con Nataniel Cox, algunos sujetos encapuchados habrían estado lanzando fuegos artificiales hacia el contingente policial.

La misma institución informó la detención de un adolescente en las inmediaciones de Plaza Los Héroes. Según detallaron, en su mochila llevaba bombas molotov.

Carabineros de Chile

Más tarde, Carabineros confirmó que individuos arrojaron elementos contundentes y fuegos artificiales en contra de policías en el sector de Agustinas con San Antonio.

También reportaron que sujetos encapuchados lanzaron bombas molotov contra el contingente policial ubicado en el sector de Recoleta con Dominica. Mismos hechos también se desarrollaron en la esquina con Santos Dumont.

#Santiago | #Ahora: Sujetos encapuchados arrojan elementos contundentes y fuegos artificiales contra carabineros de Control de Orden Público, en Agustinas y San Antonio, poniendo en riesgo la integridad no sólo de los funcionarios policiales, sino también de las personas que… pic.twitter.com/TdvWeChh25 — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) September 7, 2025

Por otro lado, a las 11:39 de la mañana, desde el Metro de Santiago informaron que las estaciones Cementerios, Patronato y Cerro Blanco, todas de las Línea 2, estarían cerradas debido a manifestaciones en el exterior.

Sin ahondar en detalles, desde Carabineros también informaron la detención de más personas ligadas a los desórdenes previamente descritos.

De forma preliminar, detallaron que hay al menos unos 17 detenidos por desórdenes en diversos puntos.

NOTICIA EN DESARROLLO...